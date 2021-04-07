جامعة دبي تقدم منحاً دراسية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جامعة دبي، عن استمرار تقديم المنح الدراسية للطلبة المواطنين والمقيمين، وذلك في إطار حرصها على جودة التعليم، واستقطاب المتفوقين، وتهيئة البيئة الأكاديمية المناسبة لهم، وإعدادهم للحياة العملية.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، أن المنح الكاملة والجزئية لطلبة الهندسة وتقنية المعلومات، والتي قدمتها الهيئات والمؤسسات الحكومية للمواطنين، ساهمت في استقطاب عدد كبير منهم، فيما ساهم أيضاً كل من برنامج الماجستير في إدارة الأعمال، وبرنامج الماجستير في القانون، في استقطاب العديد من الطلبة المواطنين الجدد، حيث بدأت مؤسسات حكومية متعددة، بإلحاق عدد من العاملين فيها للدراسة بالجامعة.

اتفاقيات

وأضاف الدكتور البستكي، أن الجامعة وقعت عدة اتفاقيات مع مجموعة من المؤسسات والهيئات الحكومية، لتسهيل وصول المنح إلى المواطنين الذين يرغبون في العمل في هذه المؤسسات والهيئات عند تخرجهم، وأن الاتفاقيات تتضمن أيضاً التعاون في مجال البحوث العلمية، إضافة لأنها تساعد الطلبة على التدريب خلال الدراسة.

وأوضح الدكتور ناصر المرقب نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية، أن الجامعة تقدم منحاً تعليمية بقيمة 50 %، على الرسوم الدراسية لجميع الطلبة الذين حققوا معدلات تصل إلى 90 % فأكثر، في المرحلة الثانوية لطلبة مرحلة البكالوريوس من داخل وخارج الدولة، وأن هناك العديد من المنح الأخرى والحسومات المتنوعة، منها منحة من رجل الأعمال عادل الكامل، لخمسة من المتفوقين الحاصلين على 95 في المئة فأكثر، و50 % لأبناء المتقاعدين من المواطنين، و10 % للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، ومن يعمل بالحكومة، أو من له أخ أو أخت من الدارسين في الجامعة، و20 % لذوي الاحتياجات الخاصة، و15 %-30 % لأصحاب بطاقات حماة الوطن، وأبشر وإسعاد وفزعة ووفر، وموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي، وأقربائهم من الدرجة الأولى، عدا عن إمكانية الدعم المادي من خلال صندوق المنح الدراسية للخريجين، الذي أسسه مكتب شؤون الخريجين في الجامعة، كما أن بعض الجهات الرسمية تقوم برعاية أحد فئات هؤلاء الطلبة، حسب استراتيجياتها.

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