تخريج 22 طالباً وطالبة من برنامج الطب الطارئ

المصدر: دبي - البيان

احتفلت كليات التقنية العليا ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بتخريج دفعة جديدة من طلبة برنامج الطب الطارئ من دفعتي العامين 2019 و2020 والبالغ عددهم 22 طالباً وطالبة، وذلك في احتفال أقيم بمقر كليات التقنية بدبي، بحضور الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وعوض الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وعدد من الأكاديميين والمسؤولين من الطرفين.

معايير

وثمّن الدكتور الشامسي حضور عوض الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي ودعمه المستمر لكل ما من شأنه توفير أرقى معايير الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتميزة للمجتمع، كما ثمّن الشراكة والتعاون المستمر بين الكليات ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مما حفّز الكثير من الطلبة على الالتحاق للدراسة ضمن برنامج الطب الطارئ والوعي بأهميته للمجتمع.

من جانبه، عبّر خليفة بن دراي عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من طلبة برنامج الطب الطارئ الذين سينضمون إلى كوكبة من العاملين في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وذلك بعد نجاحهم في اجتياز الاختبارات وتخطي التدريبات، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز اليوم هو نتاج التعاون المثمر بين المؤسسة وكليات التقنية لتوفير كل الإمكانات المادية والمعارف وفرص التدريب والتأهيل للطلبة لتمكينهم من التخرج بكفاءة وجاهزية عالية.

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