جامعة الإمارات تنظم برنامجاً لريادة الأعمال

المصدر: (العين - البيان)

نظّمت وحدة الإعداد المهني بجامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف، برنامجاً تدريبياً لريادة الأعمال يُعنى بتحفيز نخبة من الخريجين للتعرف إلى مجال ريادة الأعمال وإعدادهم لسوق العمل على أيدي خبراء من منتزه الابتكار بجامعة الإمارات، وبالتعاون مع بعثة الولايات المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكدت شما الكعبي منسق عام البرنامج وأخصائي التدريب والتوظيف بوحدة الإعداد المهني بالجامعة، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الطلبة للبدء في مشاريعهم الخاصة.

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