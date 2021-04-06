إقبال عالمي واسع على «مسابقة الحالة الدراسية للطلاب 2021»

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد المحاسبين الإداريين (IMA) عن تلقي عدد غير مسبوق من المشاركات لنسخته العاشرة من «مسابقة الحالة الدراسية للطلاب 2021»، التي تم الإعلان عنها العام الماضي، وتتيح للطلاب الفائزين فرصة استعراض مهاراتهم في المنافسات النهائية الكبرى، التي ستشهد منافسة قوية بين الفرق الفائزة من العالم، للفوز بالمركز الأول على مستوى العالم، وبرحلة مدفوعة التكاليف إلى دبي، ففي الشرق الأوسط، تلقى المعهد 37 طلباً من 29 جامعة مختلفة من الإمارات والسعودية ومصر والأردن وقطر وعمان، منها 8 جامعات، تشارك في المسابقة للمرة الأولى.

التفكير الاستراتيجي

وقالت هنادي خليفة، مديرة العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى معهد المحاسبين الإداريين (IMA): «تأتي «مسابقة الحالة الدراسية للطلاب»، التي ينظمها «معهد المحاسبين الإداريين»، لتتيح للطلاب في كل عام فرصة تسخير التفكير الاستراتيجي لتفسير وتحليل وتقييم وابتكار الحلول لمشكلة تواجهها إحدى الشركات، حيث يعتبرها الطلاب بمثابة منصة متميزة، لترك بصماتهم واستعراض خبراتهم المهنية، ونظراً لأن مسابقة هذا العام تأتي في أعقاب جائحة (كوفيد 19) وما نجم عنها من فترات إغلاق حول العالم واضطرابات اقتصادية غير مسبوقة، يسعدنا اليوم أن نشهد هذا المستوى الغامر من الإقبال على المشاركة فيها، فالهدف الأساسي من هذه المسابقة يتمثل في تمكين الخبراء الماليين والمحاسبين المستقبليين من تحقيق فهم أفضل لبيئة الأعمال المتغيرة، عبر ردم الفجوة في المهارات في كل مفاصل العمل».

إقبال متزايد

وشارك في المسابقة مئات الطلاب من أعرق الجامعات العالمية على مدار السنين، وتواصل حتى اليوم استقطاب إقبال متزايد بين الطلاب الراغبين باستعراض قدراتهم في حل المشاكل، التي قد تواجهها كبرى الشركات.

وفي نسختها العاشرة هذا العام، دعا معهد المحاسبين الإداريين (IMA) الطلاب المؤهلين من أنحاء الشرق الأوسط والهند، لحّل مشكلة محددة في قطاع الأعمال بعنوان «هل توقف شركة ستار للمنسوجات تعاملها مع الوسطاء؟».

وستشارك الفرق الفائزة في برنامج التوجيه من إحدى الفروع المحلية لمعهد المحاسبين الإداريين، وسيحصل كل عضو من أعضاء الفرق الفائزة بالمراكز الأول والثاني والثالث على قسائم هدايا، كما سيحظى أعضاء الفريق الفائز بفرصة لقاء جيف تومسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في معهد المحاسبين الإداريين.

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