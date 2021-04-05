«ألف» تتوسع في التعليم الرقمي عبر اتفاقية مع مدرسة «آي أكاديمي»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت ألف للتعليم، اتفاقية تعاون مع مدرسة «آي أكاديمي ميديل ايست»، توفر بمقتضاها خدمات تعليمية مرموقة للطلاب، عبر منصتها التعليمية المبتكرة، والمدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

واعتباراً من بداية شهر مارس الماضي، سيتمكن أكثر من 250 طالباً، يمثلون مراحل تعليمية مختلفة، بدءاً من الصف الخامس وحتى الحادي عشر، في مدرسة آي أكاديمي، التي توفر مناهج تعليمية من مرحلة رياض الأطفال، وحتى الثاني عشر، من استخدام منصة ألف التعليمية، والاستفادة من الأنماط التعليمية المتخصصة لكل طالب على حدة، إضافةً إلى الحصول على تقييم في مادتي اللغة العربية والإسلامية.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: «تمثل مدرسة آي أكاديمي ميدل إيست، نموذجاً رائداً في التعليم الإلكتروني، حيث أثبتت كفاءتها في توفير مستوى تعليمي راقٍ، لمئات الطلاب عن بُعد، وكذلك في حصولها على اعتماد من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية، واتحاد مدارس وكليات إنجلترا الجديدة، من حيث تقديمها تعليماً عالي الجودة. ونحن كلنا فخر بأنها اختارت منصة ألف لتعليم مادة واحدة للطلاب، حيث إن هناك خططاً لزيادة عدد المواد المُدرّسة في المستقبل».

منهاج

من جهته، أعرب كودي كلافر، المدير العام لمدرسة آي أكاديمي ميدل إيست، التي تطبق منهاجاً تعليمياً يتوافق مع المعايير التعليمية لولاية أوهايو والولايات المتحدة الأمريكية، عن أن «التعليم عن بعد، برهن على مدى أهميته وكفاءته من دون أدنى شك. وقد بات الشركاء والمعنيون في العملية التعليمية، على ثقة أكبر بأهمية استخدام المنصات الإلكترونية، باعتبارها توفر تجربة تعليمية رقمية رائدة ومتطورة باستمرار»، مضيفاً أنه «على ثقة بأن المنصات التعليمية، ستكون خياراً موثوقاً للطلاب في المستقبل».

وأضاف: «نحن سعداء بالتعاون مع شركة ألف للتعليم، ليقدموا لنا تجربة تعليمية جديدة لطلابنا، في مادتي اللغة العربية والإسلامية».

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