"الشارقة للتعليم الخاص" تعلن عودة الطلبة إلى المدارس بدءاً من الأحد القادم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، عن عودة طلبة المدارس الخاصة بالإمارة لمدارسهم بدءاً من يوم الأحد القادم الموافق 11/04/2021 لمدارس المناهج الأجنبية والآسيوية ويوم 18/04/2021 لمدارس المنهج الوزاري، واستقبالهم في فصولهم المدرسية من خلال نظامي التعليم المباشر أو الهجين أو نظام التعلم عن بعد وفق اختيار ولي أمر الطالب بعد الحصول على نتيجة فحص سلبية قبل موعد العودة للمدرسة بمدة لا تزيد عن 72 ساعة من تاريخ الفحص.

وتأتي عودة الطلبة واستكمال الدراسة بعد عطلة الربيع التي تنتهي متزامنة مع شهر رمضان الفضيل، حيث أوعزت الهيئة إلى جميع المؤسسات التعليمة الخاصة، بتقليص عدد ساعات اليوم الدراسي، وحصرها بين 3 إلى 5 ساعات فقط، لتمكين الطلبة من مواصلة تعليمهم الافتراضي والمباشر، وفقاً لنظام التعليم الذي اختاره ولي الأمر.

وأكدت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، التزام المدارس الخاصة بتوفير البيئة المدرسية الآمنة لأبنائنا الطلبة حيث بادرت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتوفير جرعات من لقاح كوفيد-19 للعاملين في المؤسسات التعليمية التابعة لها الذين بدورهم بادروا بالتوجه لمراكز التطعيم لتلقي الجرعات.

تجاوز نسبة متلقي الجرعة الأولى من اللقاح من العاملين في المدارس الخاصة لإمارة الشارقة من معلمين وإداريين 74%، أما متلقي الجرعة الثانية من العاملين في المدارس فتجاوز 64%، مما يعتبر أمراً مطمئناً للطلبة وأولياء الأمور، وسيساهم بشكل كبير في مواجهة انتشار فيروس كوفيد-19 في المجتمع.

ومن هذا الجانب أعربت الهاشمي عن تقديرها للأسرة التربوية بكافة أعضائها من معلمين وأولياء أمور وطلبة وموظفي الهيئة لتعاونهم خلال الفترة الماضية حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة والعاملين في المدارس الخاصة بالإمارة.

وتبذل هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالتعاون مع مختلف أطراف العملية التعليمية، والجهات المعنية، جهوداً كبيرة للمضي قدماً في مواجهة الجائحة وتوفير بيئة تعليمية مواتية تتيح لجميع الطلبة استكمال تعليمهم، بما يضمن بلوغ الأهداف القائمة على تحقيق مخرجات تعليمية ذات مستويات عالية، ويحقق الأمان الصحي للجميع في ظل الظروف الراهنة.

والجدير بالذكر أن الدليل الإرشادي الذي وزعته الهيئة على جميع المدارس الخاصة، يعتبر بمثابة خريطة الطريق للمدارس والطلبة، للوصول الى بيئة صحية وآمنة لهم ولأسرهم وللكوادر الإدارية والوظيفية، ويضمن كذلك إنهاء العام الدراسي بنجاح، رغم التحديات والتداعيات التي صاحبت انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد،

وتحقيقاً لذلك تنفذ الفرق الرقابية التابعة للهيئة، عدداً من الزيارات التفقدية، على المدارس والحضانات لضمان التزام جميع الجهات المعنية بما ورد في الدليل الإرشادي من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية من إلزامية الفحوصات المخبرية للكوادر الوظيفية، وتعقيم الفصول المدرسية ومختلف الادوات المستخدمة فيها.

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