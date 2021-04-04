"التعليم" تفتح باب التسجيل للطلبة المقيمين في المدارس الحكومية

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

فتحت ، أمس، باب التسجيل للطلبة المستجدين المقيمين للعام الدراسي المقبل، في المدارس الحكومية على مستوى الدولة، ويستمر التسجيل حتى 15 من الشهر نفسه، لمدة عشرة أيام، وذلك للصفوف من رياض الأطفال حتى الثاني عشر.

وحددت المؤسسة ، بأن سن القبول في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي الطالب الذي أكمل السادسة من عمره في 31 أغسطس من العام نفسه، وان يكون عمر الطلبة الملتحق بالصف الأول من ست إلى ثماني سنوات.

واوضح التعميم اشتراطات تسجيل الطلبة غير المواطنين، وهي أن يكونوا من المتميزين، بحيث لا تقل نسبة درجات الطالب عن 85% أو ما يعادلها في المستوى A وB في ثلاث مواد دراسية (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات)، وألا يزيد عدد المقبولين على 20% من إجمالي عدد الطلبة في المدرسة، وعلى النسبة نفسها من طلبة الشعبة الواحدة داخل المدرسة، ويتم تحصيل الرسوم الدراسية من الطلبة غير المواطنين المقبولين في المدارس الحكومية بواقع ستة آلاف درهم عن السنة الدراسية، وفقاً للقرارات والنظم المعمول بها.

وحدد التعميم خمس متطلبات لتسجيل الطلبة في المدارس الحكومية، هي الالتزام بالتسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني https://www.moe.gov.ae، ويكون التسجيل متاحاً للطلبة ضمن العمر القانوني فقط، ومن تنطبق عليهم الشروط، وتلتزم المدارس الحكومية بقبول الطلبة المستجدين وفق توزيع المناطق السكنية، وعلى جميع إدارات المدارس ضرورة الالتزام بتفعيل قنوات التواصل والرد على استفسارات أولياء أمور الطلبة وذلك بتوجيه ولي الأمر بالتسجيل

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