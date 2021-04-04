جامعة الإمارات تُشارك بجناح مستقل في «إكسبو 2020»

المصدر: العين - البيان

تُشارك جامعة الإمارات العربية بجناح خاص، خلال معرض «إكسبو 2020 دبي» الدولي المقرر انعقاده في دبي أكتوبر المقبل.

ويبرز الجناح مبادرة «جامعة المستقبل»، التي تهدف لإحداث ثورة في مرحلة التعليم ما بعد الثانوي في العالم العربي بحلول عام 2030.

وقال معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات: «تأتي مُشاركة جامعة الإمارات العربية المتحدة بجناح مُستقّل في «إكسبو 2020» بدبي، انطلاقاً من أهمية هذا الحدث الدولي الضخم وطبيعته، الذي تستضيفه الإمارات على مدار ستة اشهر، كونه أحد أبرز المنابر الدولية، التي تركزُّ بشكل أساسي على مناقشة القضايا المُلحّة والتحدّيات المعاصرة، ووضع حلول لها. ومن بين تلك التحديات ما يرتبط بمستقبل التعليم، واضعين نُصب أعيننا سعي جامعة الإمارات الحثيث لتأسيس مفهوم جديد ومبتكر للتعليم الجامعي في العالم العربي والمنطقة».

وأضاف: «تتماشى هذه المُشاركة مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات الرامية إلى تعزيز دور جامعة المستقبل، لتكون ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم».

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