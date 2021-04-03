«كهرباء دبي» ترفع وعي الطلبة بأهمية الاستدامة وترشيد الاستهلاك

المصدر: (دبي - البيان)

نظم مجلس الشباب في هيئة كهرباء ومياه دبي فعالية «الشباب من أجل المجتمع» الافتراضية، لرفع مستوى وعي القطاع التعليمي في دبي حول أهمية الاستدامة وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة على الموارد الطبيعية.

واشتملت الفعالية على سلسلة من العروض التقديمية، بمشاركة طلاب وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في خمس مدارس حكومية وخاصة في دبي.

وقالت عائشة محمد الرميثي، مهندس أول ورئيسة مجلس شباب الهيئة: «يلتزم مجلس الشباب بدعم جهود الهيئة لرفع مستوى وعي الشباب والنشء الجديد حول دور الاستدامة في ضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. ويعمل المجلس على إطلاق مبادرات وبرامج توعوية لتعزيز مشاركة الشباب في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار يعزز تنافسية الدولة في مختلف المجالات. وتولي القيادة العليا في الهيئة الشباب أهمية بالغة حيث إنهم يمثلون الجيل القادم من الخبراء والقادة الذين سيتولون تطبيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية الطموحة، ومواصلة مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة دبي».

وأشارت إلى أن المجلس أطلق منذ أكتوبر 2019 وحتى مارس 2021 العديد من المبادرات، وأكثر من 10 منصات اتصال لدعم جسور التواصل بينه وبين موظفي الهيئة من الشباب، كما نظم ما يزيد عن 30 فعالية بمشاركة أكثر من 1200 مشارك افتراضي، وبلغت نسبة سعادة الشباب عن الفعاليات الرئيسية للمجلس 94%.

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