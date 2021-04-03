10 آلاف متميز يدعمهم «العين لرعاية الموهبة»

المصدر: (العين – جميلة إسماعيل)

احتصن مركز العين لرعاية الموهبة والتميز خلال الفترة من يونيو 2020 حتى 30 مارس الماضي نحو 10 آلاف متميز وموهوب، ويقدم باقة من برامج الرعاية العلمية لمجموعة متنوعة من المواهب وأصحاب القدرات المتميزة في المجالات العلمية والأدبية والأكاديمية والقيادة كما يعمل على تحقيق أهداف الأجندة الوطنية المئوية لدولة الإمارات .

ويسهم بفعالية في تحقيق معايير جودة الحياة واستثمار رأس المال البشري ويخطط المركز لبناء العديد من الشراكات المستقبلية مع جهات متنوعة منها مجتمع تجربتي الطلابي، وتنظيم فعاليات لرعاية الموهبة والتميز وصولاً لختام الموسم الحالي بالموسم الثالث من مبادرة في بيتنا متفوق.

وقال أيمن النقيب مؤسس المركز والمنسق العام لأنشطته لـ «البيان»: «يعتمد المركز في كل أنشطته على الجهود التطوعية منذ تأسيسه، وذلك في عام 2017 كمبادرة من مدرسة العين النموذجية بالتعاون مع فريق التميز التربوي بمكتب العين التعليمي وبإشراف كل من التربويتين روضة محمد عبيد وفاطمة مصبح الظاهري لتحفيز أعضاء المجتمع التربوي على التميز، وشهد المركز تطوراً كبيراً في أنشطته إذ اتسع نطاق المشاركين ليشمل كل أنحاء الدولة، وتصل أنشطته إلى 15 دولة عربية ليؤكد أن الأفكار الجيدة تحقق الاستمرارية والنجاح».

وأوضح أنه تطوع في تقديم أنشطة المركز أكثر من 2200 متطوع خلال هذا العام، وتمركزت أنشطتهم حول التعلم التخصصي، كما قدم المركز خلال شهر الابتكار 2021 الموسم الرابع من مسابقة خارج الصندوق التي تجاوز عدد مشاركيها ثلاثة آلاف، وكانت فرصة لظهور العديد من المواهب.

وأضاف: «أسهم المركز هذا العام بدور فاعل في فوز 34 فائزاً بجائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز في الدورة الثالثة والعشرين، و23 فائزاً بجائزة الإمارات في دورتها الثالثة من خلال توجيه الإرشاد والتوجيه لهم وبرامج الرعاية المتنوعة، منوهاً بأن المركز ينفذ مجموعة من الشراكات مع المؤسسات والجمعيات، حيث تم خلال العام الجاري تنظيم فعالية في بيتنا متفوق والتي استمرت على مدار شهر كامل بتقديم برنامج متميز للمتفوقين واستثمار قدرات المتميزين وتكريمهم في حفل افتراضي شهد حضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان والعديد من القيادات التربوية.

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