78 طالباً وطالبةً يستفيدون من خدمات مركز الشارقة للتوحد

المصدر: (الشارقة - نورا الأمير)

أفادت الدكتورة سهام حميمات مديرة مركز الشارقة للتوحد التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بأن عدد المستفيدين من خدمات المركز يصل إلى 78 طالباً

وطالبةً، يتلقون خدمات تربوية وعلاجية اختصاصية من خلال 47 أخصائياً ومعلمين ومشرفين.



وأوضحت أن المركز يقدم خدمات تربوية وعلاجية اختصاصية مناسبـة للأطفال وللشباب ذوي اضطراب التوحد وأسرهم علاوة على خدمات تدريب وتأهيل الطلبة ذوي التوحد بعد تقييمهم وتشخيصهم وإعداد خطة تدريبية فردية لكل طفل باستخدام مناهج تربوية متخصصة وعلى أيدي كوادر مؤهلة وخدمات الدعم والإرشاد الأسري والمنزلي لأسر طلبة المركز والتدريب على طرائق وآلية التعامل مع الأبناء ذوي اضطراب التوحد، كما يسعى المركز إلى تطوير مهارات وكفاءات العاملين بالمجال من خلال تنظيم ورش عمل، ودورات تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب لمدرسي الطلبة ذوي اضطراب التوحد إضافة إلى خدمات أخرى.



وتطرقت في تصريحات خاصة بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، إلى أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في العام الماضي والجاري وأهمها تطوير المقاييس الخاصة بالطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد مثل مقياس تيتيش لتقييم المرحلة الانتقالية وتطوير البرامج والمناهج، وإشراك الطلبة في مسابقة الذكاء الاصطناعي واستحداث الحساب الذهني في المركز وهو برنامج كيفية إجراءات العمليات الحسابية من دون استخدام آلة حسابية من خلال استخدام المعداد.



تداعيات

وذكرت مديرة مركز الشارقة للتوحد أن تداعيات جائحة كورونا فرضت عليهم اتباع طرائق تعليم مختلفة تضمن سلامة وصحة الطلبة والعاملين إذ يتم تنفيذ جلسات تعليمية افتراضية من خلال المنصات الإلكترونية ويقدم المعلمون دروساً عن بعد مباشرة ومتزامنة مع طلابهم من خلال جدول للحصص، عبر عدد من البرامج المتخصصة (زووم) المنصة التعليمية لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، إلى جانب التواصل من خلال مجموعات التواصل الاجتماعي بشكل يومي مع الأسر عبر مجموعات التواصل تحت إشراف الإدارة والمشرفين التربويين لتزويد الأسر التوصيات والروابط والمحتوى التعليمي الذي يتضمن مجموعة من الأدوات التي تم تجهيزها لتدريب الطلاب منها.



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