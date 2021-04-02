جامعة الإمارات تحصل على تقييم 5 نجوم في «التعليم عن بُعد»

المصدر: دبي - البيان

وأكد الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير الجامعة بالإنابة أن حصول جامعة الإمارات على هذا التقييم من واحدة من أكبر مؤسسات التقييم الأكاديمي العالمية، يعزز من مكانة الجامعة وتأصيل دورها الريادي في العملية التعليمية، كمؤسسة وطنية من خلال حرصها على تطوير مخرجاتها الأكاديمية وتطوير آليات البرامج والمناهج التي تلبي المعايير العالمية من جهة، ومن جهة ثانية تلبي متطلبات التنمية الوطنية من المخرجات الأكاديمية التي يحصل عليها الطلاب في كافة التخصصات التي تواكب متطلبات العصر.

وقال: لقد حققت جامعة الإمارات نجاحاً كبيراً في مسألة التعليم عن بُعد، عبر اعتماد العديد من الخيارات والحلول المبتكرة، التي تحقق استمرار العملية التعليمية دون أي فاقد، بل ساهمت بفتح آفاق واسعة للتعليم إلى آفاق واسعة خارج الإطار التقليدي، من خلال استخدام تقنيات التكنولوجيا بشكل أمثل، وقد استطاعت الجامعة تجاوز الصعوبات والعقبات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، وكان لابد من إيجاد الحلول العلمية والعملية لاستمرار العملية التعليمية وإعداد الكوادر الوطنية وأعضاء التدريس والطلبة لهذه المرحلة النوعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز