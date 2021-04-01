«حمدان الذكية» تناقش إثراء معارف الدارسين بمهارات المستقبل

المصدر: دبي - البيان

ناقش مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، خلال اجتماعه العادي الثاني للسنة الأكاديمية 2020/‏‏‏‏‏ 2021، نهج التعليم النوعي الذي تتفرّد به الجامعة، في سبيل إثراء معارف الدارسين ورفدهم بمهارات المستقبل، التي تؤهلهم لخوض غمار المنافسة العالمية، وتولّي زمام المبادرة في القرن الحادي والعشرين، وأكد الاجتماع مواصلة الالتزام الراسخ بإرساء نهج التعليم المتكامل.

واستعرض الاجتماع، الذي عقد برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، الجهود السبّاقة التي تقودها الجامعة لتعميق مفهوم التعليم المتكامل، الذي يستهدف الارتقاء بالمهارات التخصصية المكتسبة.

مهارات

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان، بمبادرة «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، بمخاطبة الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال والشركات الخاصة والبنوك في دولة الإمارات، للتعرف إلى المهارات التخصصية التي يتطلعون إلى توافرها في الخريجين الجدد، والتي شهدت ترحيباً واسعاً من المعنيين، مؤكداً حرص الجامعة على تعميق مفهوم التعليم المتكامل، الذي يمثل حجر الأساس لتطوير المهارات التخصصية، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال معاليه: نضع على عاتقنا مسؤولية إرساء نهج «التعليم المتكامل»، عوضاً عن «التعليم المنقوص» في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، استناداً إلى تجربتنا السبّاقة في إعداد كوكبة من الخريجين المسلحين بالمعرفة التخصصية في مختلف المجالات العلمية، مع القدرة الاستثنائية على تطبيق المعرفة المكتسبة بكفاءة تامة، على الواقع العملي ضمن سوق العمل، استلهاماً من رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في تعزيز قدرة الشباب على اغتنام الفرص بالشكل الأمثل.

التزام

أجمع مجلس الأمناء على أهمية مواصلة الالتزام الراسخ بإرساء نهج التعليم المتكامل، الذي يضمن الارتقاء بمستوى المهارات التخصصية لدى الشباب، مع إدراجه ضمن مخطط البرامج الأكاديمية في مختلف الدرجات العلمية، بما يعزز قدرة خريجي الجامعة على تحقيق قيمة مضافة ضمن سوق العمل، مع تأهليهم معرفياً وخبراتياً وابتكارياً، لإطلاق مشاريع خاصة، تمثل دفعة قوية للمسيرة التنموية الطموحة، في ظل الاستعدادات الجارية للسنوات الخمسين المقبلة.

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