جامعة خليفة تحصل على تقييم 5 نجوم في 7 مجالات

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن حصولها على تقييم 5 نجوم في سبعة مجالات من مؤسسة "كيو إس"، وشمل التعليم والتوظيف والبحوث والمستوى الدولي والمرافق والابتكار، بالإضافة إلى تخصص الهندسة البترولية، حيث تم تكريم الجامعة خلال حفل خاص نظمته "كيو إس" بحضور الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة.

ويعتبر تقييم الخمس نجوم في "كيو إس" معيارًا للمستوى المتميز الذي تقدمه الجامعة، في تخصصات عديدة أبرزها المرافق البحثية المتطورة وأعضاء الهيئة الأكاديمية الدوليين والمتخصصين في التعليم والبحوث.

ويوفر نظام تصنيف النجوم، نظرة تفصيلية للمؤسسات الأكاديمية، ويحدد الجامعات الأفضل في مجالات معينة. ويسمح النظام للطلبة بالحصول على صورة أوسع لمواصفات الجامعات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الاطلاع على مختلف الجوانب التعليمية والبحثية وتوظيف الخريجين والمرافق الرياضية والمشاركة المجتمعية، كما تقوم عملية التدقيق للنظام بتقييم المؤسسات في أكثر من 50 مؤشرًا مختلفًا.

يذكر أن تحقيق تصنيف 5 نجوم، يتطلب حصول الجامعة على مجموع إجمالي لا يقل عن 700 نقطة من أصل 1000 نقطة، كما يجب أن تشمل الهيئة الأكاديمية في الجامعة على 5٪ على الأقل من الأكاديميين الدوليين و5٪ من الطلبة الدوليين وأن تحصل على 70 نقطة أو أكثر في فئة بيئة التعلم و85 نقطة أو أكثر في فئة التوظيف. أما في فئة البحث، فيتوجب على الجامعة أن يكون لديها 150 مرجعًا أكاديميًا.

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