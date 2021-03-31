جامعة الإمارات تنظم الدورة 6 لمؤتمر الجيوفيزياء الهندسية

المصدر: (العين - داوود محمد)

تنظم جامعة الإمارات وبلدية مدينة العين، الدورة السادسة للمؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية في الفترة 25 – 28 أكتوبر 2021، بمشاركة جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين الأمريكية، و200 باحث ومختص من مؤسسات البحث العلمي، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقد بمشاركة الأستاذ الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات، ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر، والأستاذ الدكتور معمر بن كراودة، عميد كلية العلوم ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والأستاذ الدكتور حيدر بكر، أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية بجامعة الإمارات، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر عدنان شرف الهاشمي مدير إدارة البيانات المكانية في بلدية مدينة العين.

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