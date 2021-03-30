الجامعة القاسمية تبحث تعزيز العلاقات الأكاديمية مع كوسوفو

المصدر: الشارقة - البيان

بحث الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية وعوني عريفي سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة خلال لقائهما، أول من أمس، بمقر الجامعة تعزيز وتوثيق العلاقات بين الجانبين وأمور الطلبة من كوسوفو الدارسين في الجامعة والقضايا العامة التي تهدف لخدمة الطالب والعملية التعليمية والأكاديمية بالجامعة.

وأكد الدكتور عواد الخلف حرص الجامعة على تعزيز تواصلها مع السفارات كافة التي تتابع طلبتها الدارسين في الجامعة، موضحاً أن الجامعة تولي أهمية كبيرة تجاه الطلاب من جميع الجنسيات بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، حيث تضع الجامعة نصب أعينها أن يكون خريج الجامعة القاسمية على أعلى مستوى.

بدوره، ثمّن سفير كوسوفو جهود الجامعة وما تقدمه للطالب، موجهاً نيابة عن رئيس وشعب بلاده الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية على كل ما يقدم للطلبة الدارسين في الجامعة.

وأشاد بمستوى البرامج الأكاديمية المقدمة في الجامعة القاسمية وما تقدمه من خدمات عالية المستوى بجميع النواحي، والتي تسهم في تخريج جيل من الطلبة ذوي كفاءه عالية.. مبدياً رغبة بلاده بزيادة عدد المنح المقدمة للطلبة بجانب عقد اتفاقية شراكة بين الجامعة القاسمية وجامعة برشتينا الحكومية في بلاده وتحديداً في مجال الاقتصاد.

وعقب اللقاء أجرى السفير لقاءً مع الطلبة من جمهورية كوسوفو في الجامعة تم خلاله الاطلاع على القضايا المتعلقة بالطلبة من جميع النواحي.

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