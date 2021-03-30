4 خطوات لتسجيل أصحاب الهمم في المدارس الحكومية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، خطوات تسجيل الطلبة من فئات أصحاب الهمم في المدارس الحكومية، ووضعت 4 ضوابط لعملية التسجيل تتمثل في تقديم طلب تسجيل إلكتروني من قبل ولي الأمر لحجز مقعد للعام الدراسي القادم حسب الشروط واللوائح المعمول بها في التسجيل للمواطنين وأبناء المواطنات على الرابط https://tasjeel-almanhal.moe.gov.ae/?locale=ar.

و على ولي الأمر أن يحدد إن كان ابنه من أصحاب الهمم وفئة الإعاقة من خلال تقديم الطلب في رابط التسجيل، وبعد مراجعة المدرسة الطلب الإلكتروني يتم توجيه ولي الأمر للدخول على رابط (تقييم وتشخيص الطلبة أصحاب الهمم) لإنشاء حساب وإرفاق المستندات المطلوبة (تقرير طبي) عبر https: //pes.moe.gov.ae/specialneedsadmission.

وبعد وصول طلب التقييم للمختصين في مراكز همم لخدمات التعليم الدامج يتم تحديد موعد لتقييم وتشخيص الطالب في (المركز أو عن بعد) من قبل فريق التربية الخاصة بهدف تحديد الاحتياجات ووضع التوصيات المطلوبة.

وأوضحت الضوابط أنه لا يتم اعتماد طلب التسجيل الإلكتروني بالموافقة أو بالرفض بشكل نهائي بالتحاق الطالب بالمدرسة إلا بعد اعتماد التقرير والتقييم الصادر من فريق مركز همم لخدمات التعليم الدامج مع إخطار وإرسال كافة التقارير للمدرسة.

وحددت المؤسسة المستندات والوثائق المطلوبة لتسجيل الطلبة من فئات أصحاب الهمم، وهي مستند الجنسية، بطاقة الهوية سارية المفعول، وشهادة ميلاد الطالب وشهادة التطعيم، وصورة شخصية وتقرير طبي حسب الحالة معتمد من اختصاصي مرخص ومن الجهات المعنية.

وشددت المؤسسة على أن تكون هذه المستندات صورة طبق الأصل، مؤكدة على توفير تقرير بطاقة أصحاب الهمم المستخرجة من وزارة تنمية المجتمع، وتقرير طبي يصف حدة السمع والبصر حسب الحالات وشدتها، بالإضافة إلى شهادة دراسية للمرحلة السابقة معتمدة رسمياً ومصدقة إن وجدت، أما شهادات المراكز فتكون معتمدة من المركز الملتحق به الطالب سابقا.

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