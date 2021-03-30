تمديد فترة تسجيل الطلبة المواطنين في رياض الأطفال والصف الأول لغاية 8 إبريل

المصدر: البيان - رحاب حلاوة

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن تمديد فترة التسجيل لالتحاق الطلبة المواطنين في مرحلة رياض الأطفال الأولى والثانية والصف الأول إلى جانب صفوف النقل "2-12" للعام الدراسي 2021-2022 في المدارس الحكومية لغاية 8 إبريل القادم وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لاستكمال إجراءات التسجيل لذويهم.

ودعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أولياء أمور الطلبة المستهدفين إلى المبادرة في حجز مقاعد أبنائهم وإرفاق الوثائق المطلوبة عبر الدخول إلى الرابط https://tinyurl.com/publicschoolregistration حيث يمكنهم من خلاله إتمام عملية التسجيل بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المطلوبة للالتحاق في المراحل الدراسية المشار إليها.

وكانت المؤسسة قد حددت شروطا لالتحاق الطلبة في مرحلة رياض الأطفال الأولى والثانية بحيث يكمل الطلبة السن المعتمد للتسجيل حتى تاريخ 31 أغسطس من العام الدراسي 2021-2022 بحيث لا يقل عمر الطالب في الروضة الأولى عن 4 سنوات وتشمل الطلبة مواليد عام 01/09/2016 إلى عام 31-08-2017 فيما يتم قبول الطلبة ممن أتموا خمس سنوات في الروضة الثانية وتشمل الطلبة مواليد عام 01/09/2015 إلى عام 31/08/2016، وبخصوص الصف الأول يقبل الطلبة ممن أتموا 6 سنوات ولا يتجاوزوا 8 سنوات وتشمل الطلبة مواليد 01/9/2013 إلى 31/08/2015 .

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