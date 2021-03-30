«التربية» وغرفة عجمان تتعاونان لتعزيز المعرض الدولي للتعليم والتدريب

المصدر: عجمان - البيان

وقعت وزارة التربية والتعليم وغرفة تجارة وصناعة عجمان اتفاقية تعاون مشترك، بهدف تعزيز استفادة الطلبة والمدارس من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، الذي تنظمه غرفة عجمان سنوياً، في نسخته الثامنة ونسخته الافتراضية الأولى، لتسليط الضوء على فرص التعليم الجامعي المعتمد والتخصصات الأكثر توافقاً مع احتياجات سوق العمل في الدولة وخارجها، والمساهمة في الأمور التنظيمية للمعرض.

وقع الاتفاقية المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء، وسالم السويدي المدير العام لغرفة عجمان.

ونصت الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الطرفين في جذب أكبر عدد من الطلبة والمدارس الحكومية والخاصة والكوادر التدريسية، وتمكينهم من زيارة المعرض افتراضياً للاستفادة من فعالياته للتعرف إلى الفرص والمجالات الدراسية والمهنية المختلفة، واختيار التخصص الأكاديمي وفقاً لاحتياجات سوق العمل، والاطلاع على المعلومات والبيانات حول كيفية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

كما نصت الاتفاقية على تسليط الضوء على منجزات الإمارات في مجال التعليم العالي، والتعاون في عقد ورش عمل متخصصة لتوعية الطلبة بآليات اختيار التخصصات المناسبة لقدراتهم وميولهم.

دعم

وأكد عبدالرحمن الحمادي، أن اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على دعم الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والمعارض التي تعنى بالتعليم وتقنياته وموارده وأفضل الممارسات العالمية، يشكل دعامة للنهوض بالتعليم، وهذا المعرض ثمرة من ثمرات رعايته ودعمه الدائمين.

وقال إن التعاون بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة عجمان، تعاون قائم على السعي المشترك نحو تحقيق أهدف استدامة التعليم في الدولة، وهو تعاون مثمر من جميع الجوانب، وتمخض عن توقيع هذه الاتفاقية التي ستكون بمقام محرك لدعم رؤى الوزارة في تشكيل وعي الطلبة المعرفي، ولا سيما في ما يتعلق بواقع التخصصات الجامعية وأهميتها، ودراسة سوق العمل واستكشاف مجالاته وفرصه الحقيقية التي تتماشى مع التوجهات العالمية، ومتطلبات العمل في الدولة.

وأضاف إن الوزارة حريصة على المشاركة في معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، إذ يشكل منصة وطنية رائدة، تحقق مجموعة من الأهداف التربوية القيمة، ولا سيما أن التطوير المستمر أضحى صفة لها، وميزة ما جعلها قبلة للكثيرين من الطلبة والمجتمع للتعرف أكثر إلى ما تقدمه من خدمات ومعلومات في مجالات التعليم العالي.

من جانبه أكد سالم السويدي أن اتفاقية التعاون بمقام تتويج للتعاون الفعال بين وزارة التربية والتعليم وغرفة عجمان في تنظيم معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب على مدار السنوات السابقة، موضحاً أن اللجنة المنظمة لفعاليات المعرض تسعى بشكل دائم إلى تطويره بما يتناسب مع متغيرات القطاع التعليمي كون المعرض إحدى أهم المنصات التعليمية لإستعراض أبرز التخصصات ومستجدات وأدوات القطاع التعليمي في الإمارات والمنطقة.

وأضاف إن استمرار ونجاح المعرض يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في تعزيز مكانة إمارة عجمان التعليمية واستقطاب مؤسسات تعليمية رائدة تساهم في الارتقاء بالجانب المعرفي والبحثي والاستثمار في العنصر البشري.

وأوضح أن تنظيم المعرض في نسخته الثامنة ونسخته الافتراضية الأولى له أهمية وخاصة في ظل ما شهده القطاع التعليمي من متغيرات وفرص التعلم عن بعد في الجائحة، كما يعزز المعرض مسيرته منصة مستدامة للتواصل المباشر بين مؤسسات التعليم العالي وطلبة المدارس وأولياء الأمور.

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