1.34 مليون طالب يدرسون في 2670 مؤسسة تعليمية بالإمارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن وصول عدد الطلبة إلى مليون و340 ألفاً و888 طالباً في 2670 مؤسسة تعليمية في الدولة حتى السنة المالية 2018 ـ 2019.

وذكر المركز، وفق أحدث الإحصائيات الصادرة أمس والتي حصلت «البيان» على نسخة منها، أن عدد الطلاب الذكور بلغ 683 ألفاً و598 طالباً بنسبة 50.98%، فيما بلغ عدد الإناث 657 ألفاً و290 طالبة بنسبة 49.02%. ليبلغ بذلك معدل الإناث نحو 96.2 طالبة لكل 100 ذكر.

وأشار المركز إلى أن عدد الطلاب في رياض الأطفال بلغ 203.98 آلاف طالب بنسبة 15.2% من الإجمالي، فيما وصل عدد الطلاب في الحلقة الأولى لنحو 553.67 ألف طالب بنسبة 41.3%، وبلغ عدد الطلاب في الحلقة الثانية 329.34 ألف طالب بنسبة 24.6% موزعين بواقع 326.38 ألف طالب عام بنسبة 24.3% و2958 طالباً مهنياً بنسبة 0.2%، فيما وصل عدد الطلاب في المرحلة الثانوية لنحو 226.9 ألف طالب بنسبة 16.9%، موزعين بنحو 220.29 ألف طالب عام بنسبة 16.4% و6619 طالباً مهنياً بنسبة 0.5%.

تعليم مهني

وأوضح المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن عدد الطلاب في مرحلة ما بعد الثانوي (غير عالٍ) - مهني وصل إلى 26.967 ألف طالب بنسبة 2% من الإجمالي. ونوه المركز بأن عدد المؤسسات التعليمية في الدولة حتى السنة المالية 2018 – 2019 وصل إلى 2670 مؤسسة منها 1716 مؤسسة خاصة بنسبة 64% وتشمل 606 مؤسسات حلقة أولى و613 حلقة ثانية و497 مؤسسة ثانوية، فيما بلغ عدد المؤسسات التعليمية الحكومية 954 مؤسسة حكومية بنسبة 36%، منها 259 مؤسسة حلقة أولى و325 حلقة ثانية و370 مؤسسة ثانوية.

وذكر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن عدد المعلمين في الدولة بلغ 95 ألفاً و348 معلماً منهم 23.4 ألفاً من الذكور بواقع 171 معلم رياض أطفال و7052 حلقة أولى و6122 حلقة ثانية و7474 المرحلة الثانوية و2586 التعليم المهني ما بعد الثانوي غير التعليم العالي، فيما بلغ عدد المعلمات 71.94 ألف معلمة منهن 7450 رياض أطفال و22.7 ألفاً حلقة أولى و18.77 حلقة ثانية و20.79 ألفاً المرحلة الثانوية و2205 التعليم ما بعد الثانوي غير التعليم العالي.

تعليم عالٍ

في سياق آخر، كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن أن عدد الطلاب في التعليم العالي وصل إلى 295 ألفاً و626 طالباً في عام 2018/‏‏2019، منهم 191.88 ألف ذكر و103.73 آلاف أنثى، بمعدل 54 أنثى لكل 100 ذكر. وتوزع عدد الطلاب بواقع 17.41 ألفاً في التعليم العالي قصير الأمد و241.99 ألفاً في البكالوريوس أو ما يعادلها و1656 دبلوم عالٍ بعد الجامعة و27.42 ألفاً للماجستير أو ما يعادلها و7138 دكتوراه أو ما يعادلها.

واستحوذ تخصص العلوم الإدارية والشريعة والقانون على النصيب الأكبر من طلبة التعليم العالي بنسبة 42.1% أو ما يعادل 124.4 ألف طالب ثم الهندسة والصناعة والبناء بنسبة 22.6% أو ما يوازي 66.74 ألف طالب يليه العلوم الاجتماعية والصحافة والمعلومات بنسبة 9.6% أو 28.48 ألف طالب.

خريجون

أظهرت إحصائيات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن عدد الخريجين الجدد وصل إلى 52.18 ألف طالب منهم 32.76 ألفاً من الذكور و19.42 ألفاً من الإناث بمعدل 59 أنثى لكل 100 ذكر. وبلغ عدد الطلبة الدوليين الوافدين إلى داخل الدولة نحو 225.33 ألف طالب منهم 160.78 ألفاً من الذكور و64.55 ألفاً من الإناث. فيما وصل عدد الكادر الأكاديمي لنحو 16.665 ألفاً بواقع 10.709 آلاف من الذكور و5956 من الإناث.

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