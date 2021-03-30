المجلس العلمي لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية يعقد اجتماعه الأول

المصدر: أبوظبي - وام

عقد المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية اجتماعه الأول عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة العلامة عبدالله بن بيه وحضور الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء الجامعة وأعضاء المجلس العلمي الأعلى.

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور حمدان مسلم المزروعي بالحضور، معبراً عن اعتزاز الجامعة بهذه الكوكبة من الخبراء والعلماء الذين يمثلون هذا المجلس.. وأكد حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بالتعليم وإنشاء الجامعات وبناء الصروح العلمية، وتشجيع بنات الوطن وأبنائه على التسلح بأصناف المعارف الإنسانية، حتى أصبح رهان دولة الإمارات في تحقيق التنمية واستشراف المستقبل هو التعليم.

وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه الدائم لمؤسسات التعليم والعاملين في المجال التعليمي والتنموي وإسهاماته الثرية في تطوير المسيرة التعليمية والثقافية.

فكر

وقال الدكتور المزروعي: إن سموه تشــبع بــالــفكر الإنــسانــي لـلشيخ زايـد فـصار أفـضل شـخصية إنـسانـية عـلى مسـتوى الـعالـم ضـمن المــعايــير الــدولــية لــعام 2021 فــي عــام شهــد الــعالــم مــظاهــر إنــسانــيته في جــائــحة كورونا.. مؤكداً أن جـــــامـــــعة محـــــمد بـــــن زايـــــد لـــــلعلوم الإنـــــسانـــــية تفخـــــر بهـــــذا الانـــــتماء وتـــــضعه مـــــوجـــــهاً أســاســياً فــي ســياســاتــها واســتراتــيجياتــها فــهي جــامــعة تجــمع الــعقول والــطاقــات الأكـــــــاديـــــــمية والـــــــكليات والـــــــبرامـــــــج وتســـــــتلهم مـــــــن اســـــــم سموه الـــــــريـــــــادة الــــتنافــــسية والــــتميز والــــتفوق والــــتألــــق والمــــكانــــة الـعالمــــية والــــسمعة الــــدولــــية.

من جهته عبر العلامة عبدالله بن بيه عن ترحيبه بالحضور في أول اجتماع للمجلس العلمي لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.. وقال: إننا نجتمع اليوم لتبادل التجارب وتداول الآراء لنقدم الرؤى المفيدة والاقتراحات المثمرة للرقي بجامعتنا.

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