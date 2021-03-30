محاضرة عن بعد لطلاب ماجستير الطاقة المتجددة بالجامعة البريطانية

المصدر: دبي - البيان

نظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي محاضرة عن بعد لطلاب ماجستير الطاقة المتجددة في الجامعة البريطانية في دبي، بعنوان «الربط بين صنع السياسات والتكنولوجيا واستدامة الطاقة في دبي»، قدمها كل من المهندس فيصل علي راشد، مدير أول إدارة الطلب على الطاقة، والمهندس لوكا لوجاريك، مدير مشروع في إدارة الطلب على الطاقة في المجلس.

تعرف الطلاب خلال المحاضرة إلى السياسات والاستراتيجيات المحلية والاتحادية والعالمية التي تشكل الإطار العام لاستدامة أنظمة الطاقة والمياه في دبي، والمفاهيم الأساسية التي أدت إلى وضع السياسات والاستراتيجيات الحالية.

كما ناقشت المحاضرة طرق دمج الابتكار والتقنيات الحديثة في صنع السياسات في دبي، لا سيما في مجال الطاقة، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً في إنتاج الطاقة من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة.

وأشار أحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن المجلس يسعى إلى زيادة الوعي حول التحديات والفرص الرئيسية في الانتقال إلى مستقبل مستدام لدبي والإمارات.

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