«الشارقة للتعليم الخاص»: 3 إلى 5 ساعات دوام المدارس في رمضان

المصدر: الشارقة – نورا الأمير

كشفت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن تقليص عدد ساعات الدوام لطلبة المدارس، طيلة أيام شهر رمضان الفضيل، الذي يتوقع أن يكون الـ13 أبريل المقبل أول أيامه، مع الإبقاء على خيارات أولياء الأمور الراغبين في مواصلة أبنائهم التعلم عن بعد، وفقاً لنظام التعليم الهجين الذي حددته الهيئة، ووجهت إلى جميع المدارس الخاصة في الإمارة، تعميماً يحدد الاشتراطات والقوانين والضوابط المعمول بها منذ اليوم الأول للشهر الفضيل، ويتضمن انطلاق اليوم الدراسي الساعة التاسعة صباحاً، على أن ينتهي الساعة الـ2 بعد الظهر كحد أقصى، وأن لا تقل عدد ساعات الدوام على 3 ولا تزيد على 5 ساعات.

كما تضمن التعميم مراعاة المرحلة المدرسية وأولياء الأمور واحتياجاتهم، والتخفيف عن الطلبة فيما يتعلق بالتكليفات والواجبات الخارجية عن أوقات الحصص الدراسية، والحرص على التقليل من الاختبارات طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

تداعيات

وأكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن رمضان يأتي هذا العام كسابقه في ظل ظروف استثنائية، فرضتها تداعيات انتشار جائحة فيروس «كورونا» المستجد، تتطلب الحرص والتخفيف على أبنائنا الطلبة وأولياء الأمور والكوادر التعليمية.

ويهدف التعميم الذي تم إرساله إلى المدارس إلى تعزيز البيئة التعليمية، واستمرار مرونتها وفقاً للظروف والمستجدات، بالإضافة إلى رغبة الهيئة في إتاحة المجال للطلبة وأولياء أمورهم التقاط الأنفاس خلال الشهر الفضيل، وتمكينهم من ممارسة الشعائر الدينية، بما يتسق مع شريعتنا السمحاء، وينسجم مع تطلعاتنا نحو الارتقاء بأجيال اليوم وعدم إرهاقهم.

وتواصل هيئة الشارقة للتعليم الخاص تنفيذ جولات تفتيشية، لضمان التزام جميع المدارس التي تتيح لطلبتها خيارات التعليم المباشر من داخل الصفوف المدرسية، بما ورد في الدليل الإرشادي الذي وزعته على المدارس قبيل انطلاق العام الدراسي.

كما أعلنت الهيئة، وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة مؤخراً، عن عودة جميع الحضانات الحكومية إلى نظام العمل الكامل في 28 مارس الجاري، بعد التأكد من التزامها بمضامين الدليل وإرشاداته، حرصاً على سلامة الأطفال والعاملين في الحضانات.

وتسعى الهيئة باعتبارها هيئة مختصة بشؤون المؤسسات التعليمية الخاصة، إلى تنظيم التعليم الخاص في الإمارة، ورفع جودة التعليم الخاص من خلال تطبيق أفضل الممارسات التربوية والتعليمية والتشجيع على تقديم الخدمات المتميزة، واستقطاب الاستثمارات في مجال التعليم الخاص.

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