إقبال لافت على سلسلة الندوات المجانية لجامعة الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف الأستاذ الدكتور سامح غوانمه مدير جامعة الفجيرة عن تنظيم الجامعة سلسلة من الندوات المجانية عبر الإنترنت، لاسيما في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية المشاركة في الخدمة المجتمعيــة وحرصاً على نشر الوعي وتطوير المهارات، تحقيقاً لتوجه الحكومة الاستراتيجي بالمساهمة في تطوير وتحسين المهارات لمختلف شرائح المجتمع، حيث لاقت الندوات استحسان الحضور وشهدت إقبالاً كبيراً زادت على الـ500 مشارك، موضحا بأن المبادرة انطلقت في 11 من شهر مارس الجاري وتستمر حتى 12 من شهر أبريل المقبل، تشمل مجالات التكنولوجيا وتقنية المعلومات والإعلام والمجال التربوي والإداري، ويشرف على الندوات مركز الاستشارات للتعليم المستمر والعلوم والتكنولوجيا في جامعة الفجيرة، والتي يقدمها مجموعة من المحاضرين من ذوي الخبرات في مختلف المجالات من داخل الجامعة وخارجها.

حيث استهدفت الندوات مختلف شرائح المجتمع من طلاب وأفراد، وتعد سلسلة الندوات المجتمعية في جامعة الفجيرة جزءاً من مبادرة الجامعة لتعزيز المعرفة والتوعية المجتمعية، لإيمان جامعة الفجيرة بدورها المجتمعي بطرح برامج هادفة ومهمة لمختلف الأفراد.

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