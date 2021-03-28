مناقشة خطة عمل مركز تحليل البيانات الضخمة بجامعة الإمارات

المصدر: العين - داوود محمد

عقد المجلس الاستشاري لمركز تحليل البيانات الضخمة بجامعة الإمارات العربية المتحدة اجتماعه الأول برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة رئيس المجلس.

وأكد الدكتور مراد أهمية الشراكة مع المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة لتحقيق الرؤى والطموحات من خلال تبادل الآراء والخبرات في المجالات المهمة، مشيراً إلى أن المركز تم تأسيسه كمركز بحثي ليلبي الاحتياجات الملحة في تحليل البيانات الضخمة المتراكمة في العديد من المجالات الحيوية كالصحة والفضاء، كما يسهم المركز في تقديم أحدث الطرق في تصنيف البيانات وتحليلها عن طريق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لاستخدامها في اتخاذ القرار والتنبؤ بالمستقبل المبني على البيانات.

وناقش أعضاء المجلس ضمن أجندة الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة، حيث استعرض الأستاذ الدكتور نزار زكي مدير المركز أهمية المركز وشراكاته الحالية وخطة عمل المركز الاستراتيجية، موضحاً أن المركز سيعمل مع الشركاء الاستراتيجيين في دعم قطاع البيانات الضخمة في الدولة من خلال مشاريع مشتركة للأولويات الوطنية.

وأوضح أن سوق الأعمال المتصل بالبيانات الضخمة في زيادة مطردة، وتوقع أن يسهم المركز مع كلية تقنية المعلومات في بناء الكوادر المواطنة التي تسهم في التنمية لاسيما في مجال الملكية الفكرية، والسياسات، والذكاء الاصطناعي، والشؤون القانونية، والأمن الإلكتروني والخصوصية

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