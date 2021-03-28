دوام رمضان في المدارس الخاصة بدبي لا يتجاوز 5 ساعات

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في تصريح خاص لـ "البيان" بأنه تم تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة في دبي خلال شهر رمضان الفضيل بما لا يتجاوز 5 ساعات يومياً، مع منح كل مدرسة خاصية المرونة الكافية لتحديد موعد بداية ونهاية الدوام المدرسي بما يتناسب مع احتياجات واختيارات أولياء الأمور وخطط الجاهزية المعتمدة للعام الدراسي الجاري في كل مدرسة خاصة في دبي.

وقال محمد أحمد درويش المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة إن الفريق المختص في الهيئة أجرى استبانة تفصيلية لجميع المدارس الخاصة في دبي لتحديد مواعيد الدوام المناسبة لطلبتها خلال شهر رمضان المبارك، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التغذية الراجعة من أولياء الأمور قبل اختيار المواعيد المقررة لكل مدرسة، وذلك بما يتناسب مع خصوصية الشهر الفضيل لدى المجتمع المدرسي، ومراعاة هذا الجانب عند إسناد الواجبات المنزلية والمهام الأخرى للطلبة.

وأعرب درويش عن تطلعه لأن يكون شهر رمضان هذا العام فرصة جديدة لتعزيز قيم الصبر والتآلف والتعاون والتراحم من أجل المضي للأمام وتجاوز الظروف الاستثنائية بروح من التفاؤل والإيجابية.

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