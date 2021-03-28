250 درهماً رسوم اختبارات تراخيص المهن التعليمية

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

حددت وزارة التربية والتعليم، رسوم اختبارات تراخيص المهن التعليمية بقيمة 250 درهما، عن مجموعة الاختبارات والتقييم التى تشمل فرصة واحدة من كل اختبار مطلوب لترخيص أحد الفئات المستهدفة في الرخصة، ويشمل ذلك إعادة مجموعة الاختبارات كاملة والتى لم يتم اجتيازها قبل سبتمبر 2019، ومنها اختبار مهني وتخصصي لمعلمي الحلقة الثانية والثالثة، والاختبار المهني ومهارات اللغة والحساب لمعلمي الطفولة المبكرة، و اختبارات القيادة للمرة الأولى.

وكانت وزارة التربية والتعليم تتكفل من قبل برسوم الاختبارات من عام 2018 حتى سبتمبر 2019 تقديرا لجهود المبادرين.

وحددت الوزارة 100درهم رسوما عن أداء الاختبار الواحد أو أداء التقييم المنفرد أو الإعادة، وإجراءات معادلة وتصديق شهادات الهيئات الإدارية والتدريسية. واعتبرت وزارة التربية والتعليم بأن الرخصة المهنية شرط أساسي لممارسة مهنة التعليم ابتداءً من العام المقبل، وإلزامية لجميع العاملين في قطاع التعليم، وتستهدف الرخصة جميع العاملين في القطاع التعليمي سواء معلمين أو مديري مدارس على المستويات المختلفة ونوابهم، إضافة إلى القيادات المتوسطة ورؤساء الوحدات، إذ تهدف مبادرة الرخص المهنية لرفع الكفاءة والمعايير المستخدمة في دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤيتها للتعليم والتميز.

وكانت الوزارة أطلقت في عام 2018 نظام الترخيص المهني للعاملين في القطاع التربوي، وهي متطلب لمزاولة مهنة المعلم لكافة معلمي المواد الدراسية، ومعلمي المواد الصيفية، ومعلمي اللغات، ومن ثم أطلقت نظام ترخيص العاملين في القطاع التعليمي.

وتعد رخصة المهن التعليمية متطلب لترخيص متخصصي التعليم في دولة الإمارات منذ نهاية عام 2020، وهذا سيساهم في تطوير هذه المهن وضمان أداء عالي الجودة في النظام التعليمي، كما سيزود العاملين في القطاع التعليمي بمستوى عال من المعرفة والكفاءة من أجل التنافس على مستوى العالم.

وذكرت الوزارة أن رخصة المهن المدرسية هي متطلب للعاملين بالمهن التعليمية، منها أمين المكتبة، أمين المختبر، اختصاصي الاحتياجات الخاصة، المرشد الأكاديمي المهني، اختصاصي التوجيه والإرشاد بالإضافة لمساعد المعلم، ورخصة القيادات المدرسية وهي متطلب مزاولة أية مهنة متعلقة بالقيادات المدرسية كمدير مدرسة أو نائب مدير المدرسة.اجراءات معادلة تصديق

وحددت إدارة تراخيص المهن التعليمية اجراءات معادلة و تصديق شهادات المعلمين موضحة الفرق فيما بينهم، وبينت أن التصديق هو تصديق الوثائق والمؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الخاص المعتمدة المرخصة من الوزارة داخل الدولة، وتشمل 10 خطوات وهي إنشاء حساب وتسجيل الدخول على الموقع، ومن ثم تعبئة الطلب إلكترونيا، وإكمال عملية الدفع، واستلام المعاملة والتدقيق على الوثائق وحفظ بيانات الطلب في البرنامج الإلكتروني. بالاضافة إلى التصديق على الوثائق والمؤهلات العلمية والتوقيع عليها من قبل موظف المركز، وفي حال كانت المعاملة تحتاج إلى مراسلة يقوم الموظف بمراسلة الملحقيات الثقافية وسفارات الدولة في الخارج، ومن ثم تلقي الرد، وإرساله للمؤسسات التعليم العالي المعتمد داخل الدوله لاستكمال اجراءات قبول الطالب، ويتم اتخاذ قرار بشأن المعاملة (تصديق/اعتذار)، ومن ثم إنجاز المعاملة وإبلاغ مراكز خدمة العملاء إلكتروني، وتسليم جميع ملفات التصديق لموظف امبوست مع تقرير بعدد المعاملات المنجزة او للمتعامل مباشرة.

أما عن خدمة معادلة المؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة خارج الدولة، مقارنةً بالسلم التعليمي في الدولة مع التأكد من صحة هذه المؤهلات واعتماد المؤسسة المانحة للمؤهل، ومدى مطابقة المؤهل للمعايير المطبقة من قبل الوزارة والمعايير المتعارف عليها عالمياً، و تتمثل خطوات اتمام المعاملة في الخطوات ذاتها المذكوره للتصديق باستثناء تعبئة الطلب الكترونيا و زيارة مركز سعادة المتعاملين، وتقديم الوثائق المطلوبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز