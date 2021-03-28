ثانوية التكنولوجيا التطبيقية تفتح باب تسجيل الطلبة للعام الدراسي المقبل

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

فتحت ثانوية التكنولوجيا التطبيقية باب التسجيل للطلبة الراغبين في التسجيل للعام الدراسي المقبل، لطلبة الصفين التّاسع والعاشر في كلّ الفروع، والصفوف من السادس إلى العاشر في العين والظفرة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر حسابها على «تليجرام»، أن التسجيل واختبار القَبول سيكونان إلكترونيًّا (عن بعد)، وذلك من خلال الرابط

https://www.iat.ac.ae/sis/Admission/Application/.

ويبدأ برنامج الدراسة في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية من الصف التاسع حتى نهاية الصف الثاني عشر (باستثناء العين ومنطقة الظفرة، فيبدأ البرنامج فيها من الصف السّادس). وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ثلاث مجموعات من الموادّ: المواد العامّة، والموادّ الأساسيّة، وطائفة متنوّعة من الموادّ التخصّصيّة، بحيث تُدرَّس ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤـﻮاد ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء موادّ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، والدراسات الاجتماعية، والتربية الأخلاقيّة.

شروط

وحددت ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، عدة شروط للقبول منها، أن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة (ذكرًا كان أم أنثى)، واجتياز الصف الخامس للمتقدمين للصف السادس (لطلاب ثانويات التكنولوجيا التطبيقية - الظفرة والعين) بنجاح، واجتياز الصف السادس للمتقدمين للصف السابع (لطلاب ثانويات التكنولوجيا التطبيقية - الظفرة والعين) بنجاح، واجتياز الصف السابع للمتقدمين للصف الثامن (لطلاب ثانويات التكنولوجيا التطبيقية - الظفرة والعين) بنجاح.

نجاح

ومن الشروط كذلك اجتياز الصف الثامن للمتقدمين للصف التاسع (لطلاب ثانويات التكنولوجيا التطبيقية - كافة فروع المدرسة) بنجاح، واجتياز الصف التاسع للمتقدمين للصف العاشر (لطلاب ثانويات التكنولوجيا التطبيقية - كافة فروع المدرسة) بنجاح، واجتياز امتحان القبول والمقابلة الشخصية بنجاح، واجتياز الفحص الطبي، والالتزام بأنظمة الثانويات وآدابها وتعليماتها لضمان بيئة علمية آمنة ومنتجة.

وحددت عدة وثائق، يلتزم الطالب بتقديمها، ومنها شهادة الصف المنقول منه مصدقة من وزارة التربية والتعليم، وشهادة نقل من المدرسة السابقة مصدقة من وزارة التربية والتعليم أو مجلس أبوظبي للتعليم، وإحضاره شهادة اللياقة الصحية، مع صور شخصية حديثة وملونة كصورة جواز السفر.

ويلتزم الطلبة الراغبون بالالتحاق بثانوية التكنولوجيا التطبيقية التقدم لاختبارات القبول حسب المواعيد المحددة من قبل إدارة المدرسة والتي يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني في طلب التسجيل الإلكتروني للطالب.

اختبار

وأفادت الثانوية بأن اختبار القبول سيكون بمادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات للطلبة المتقدمين للصفوف من السادس وحتى التاسع علماً بأنه يمنع استخدام الآلة الحاسبة، وسيكون اختبار القبول بمواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء للطلبة المتقدمين للصف العاشر علماً بأنه يمنع استخدام الآلة الحاسبة، ومدة اختبار القبول 90 دقيقة، وضرورة إحضار الطالب لبطاقة الهوية الإماراتية كمتطلب أساسي لدخول الاختبار بالإضافة إلى رقم طلب التسجيل الذي تم إرساله للطالب عبر البريد الإلكتروني.

وتتميّز ثانوية التكنولوجيا اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ بنظام تعليميّ قائم على المعرفة التقنية الحديثة، ومُتوافق مع أرﻗﻰ معايير التعليم اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ لإعداد اﻟﻜﻮادر اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء ومهندسين وتِقْنيّين ﻣِﻦ اﻟﺠِﻨﺴﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲّ وتتعدّد البرامج التقنية والتكنولوجية في الثانوية بهدف تأهيل جيل إماراتيّ متمكّن في التخصصات كافة لقيادة التطوّر المستقبليّ في الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز