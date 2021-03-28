«الشارقة للتميز التربوي» تتيح الترشح إلكترونياً لفئاتها

المصدر: (الشارقة - البيان)

استكملت جائزة الشارقة للتميز التربوي التابعة لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة تحولها الإلكتروني بشكل متكامل، وأتاحت عبر موقعها الإلكتروني لكل الراغبين بالترشح تقديم ملفاتهم إلكترونياً، وأطلقت مواد إعلامية تعريفية بآليات التقدم إلكترونياً للجائزة.

التحول النوعي في مسارات الجائزة يتلاقى مع تحقيق أهدافها، لتمكين كل الراغبين من التقدم لفئات الجائزة من إعداد ملفاتهم، ورفعها مشفوعة بالأدلة والإثباتات والعروض المرئية بكل سهولة دون الحاجة إلى التقدم بها ورقياً إلى أمانة الجائزة.

وأعلنت علياء إبراهيم الحوسني مديرة إدارة جائزة الشارقة للتميز التربوي بدء الجائزة في دورتها السابعة والعشرين من العام الدراسي 2020-2021 في استقبال طلبات الترشح في فئاتها، وعددها اثنتا عشرة عبر موقعها الإلكتروني، منذ بداية الأسبوع الماضي، ونجاح التحول الإلكتروني، من خلال عمل تجارب حية لرفع ملفات عبر الرابط.

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