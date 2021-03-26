5 ساعات دوام رمضان لطلاب المدارس الخاصة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أن زمن اليوم الدراسي لطلاب المدارس الخاصة لا يتجاوز 5 ساعات خلال شهر رمضان الفضيل.

وقالت الدائرة لـ "البيان" إن الدوام المدرسي سيبدأ من الساعة 9:30 صباحاً، وينتهي قبل أو عند 3.30 عصراً، على أن يجب تغطية المحتوى الكامل للمواد الأساسية خلال المدة الزمنية المحددة لليوم الدراسي والتي لا تتعدى 5 ساعات، كما شددت الدائرة على أهمية تشاور المدارس مع أولياء الأمور أثناء اختيار الجدول الزمني المناسب للدوام.

في السياق ذاته تبدأ إجازة الربيع رسمياً الأحد 28 مارس الجاري، وحتى 18 ابريل القادم، وقد اتجهت عدداً من المدارس ذات المنهاج الأجنبي بمنح طلابها أسبوعين فقط بداية من التاريخ نفسه 28 مارس الجاري وحتى 10 أبريل القادم.

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