3 إجراءات لرصد درجات الفصل الدراسي الثاني

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

وجهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في تعميم أصدرته أخيراً، مديري ومديرات مدارس التعليم العام والخاص المطبقة لمنهج وزارة التربية والتعليم، بتفعيل صلاحية رصد درجات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، من خلال ثلاث إجراءات، هي الانتهاء من رصد الدرجات يوم الأحد المقبل، ومراجعة الدرجات في اليوم التالي (الاثنين)، واعتماد الدرجات يوم الثلاثاء.

وفي تعميم سابق أوضحت المؤسسة الإجراءات الخاصة بتقييم الطلبة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، الذي يعتمد على أداء الطلبة في التقييم التكويني، المنفذ من قبل المعلم، ووفقاً للتوجيهات المركزية الواردة في خطط المناهج، والمتوافرة على منصة التعلم LMS.

ويتضمن التقييم تنفيذ اختبار تحدّث في مادة اللغة الإنجليزية للصفوف من الرابع حتى الـ12، وتحتسب درجته للفصل الدراسي الثالث، وتفعيل كل المنصات التعليمية لتنفيذ إجراءات التقييم التكويني حسب المادة والصف، لافته بأن تقييم الطلبة خلال الفصل الدراسي الثاني يعتمد على أدائهم، مشيراً إلى عدم وجود امتحانات ختامية في الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف، من الأول إلى الـ12، في المجموعتين A وB.

وحدّد التعميم أوزان التقييم التكويني في الفصل الدراسي الثاني لمواد المجموعة A للصفوف من الصف الأول إلى الرابع بواقع 30%، وللصفوف من الخامس إلى الـ12 ترصد 10%، أما بالنسبة لمواد المجموعة B فيتم رصد 30% للصفوف من الأول إلى الرابع، و30% للصفوف من الخامس إلى الـ12.

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