الدوام المدرسي في رمضان.. 3 ساعات للحلقة الأولى و4 للثانية والثانوية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجدول الزمني للحصص الدراسية خلال شهر رمضان لكافة المراحل الدراسية، وذلك في إطار تحقيق الشراكة المجتمعية وجودة حياة الطلبة.

وأكدت المؤسسة في تعميم صادر للمدارس الحكومية على أهمية العمل على تنسيق وقت الدوام المدرسي خلال شهر رمضان مع الطلبة وأولياء الأمور والهيئة الإدارية والتدريسية في المدرسة الإماراتية، و الالتزام بالتوقيت الزمني للحصص الدرسية، لدعم تعلم وتعليم الطلبة، وإيقاف جميع مواد الأنشطة والفعاليات خلال شهر رمضان.

وحدد الجدول الزمني للحلقة الأولى الدوام المدرسي بواقع 3 ساعات حيث تبدأ الحصص من الساعه 9 حتى 12 ظهرا بواقع خمس حصص دراسية، محددة عدد الحصص الأسبوعية بـ 25 حصة، زمن كل حصة 30 دقيقة، والإبقاء على خمس دقائق فاصل زمني بين الحصص.

أما في الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية حددت المؤسسة أربع ساعات لليوم المدرسي بواقع ست حصص دراسية يومية تبدأ من 9 صباحا حتى 1:5 ظهرا، بواقع 30 حصة أسبوعية و الحصة مدتها 35 دقيقة، و الالتزام بالفاصل بين الحصص المقرر بنحو 5 دقائق.

أما مرحلة رياض الأطفال فحددت البرنامج الزمني للتدريس بواقع ساعتين من 10 صباحا حتى 12 ظهرا.

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