تفاهم بين جامعة الإمارات و«في بي أس للرعاية الصحية»

المصدر: العين- البيان

وقعت كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية ‏المتحدة‎ ‎مذكرة تفاهم مع مستشفى برجيل «‏VPS Healthcare‏»، لتعزيز التعاون في المجالات الطبية والبحث ‏العلمي والرعاية الصحية، وتوظيف الطلبة، وتطوير برامج ‏تدريبية متخصصة لهم.‏

وستقوم المؤسستان بموجب المذكرة، بالتعاون لتطوير برامج ‏تعليم طبية محدثة وقائمة على الأدلة العلمية، وتنظيم ‏محاضرات وحلقات تعليمية للطلاب الجامعيين، وتطوير برامج ‏تدريبية لطلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى التعاون ‏البحثي في المجالات الطبية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش ‏العمل، والأنشطة الأكاديمية والمهنية الأخرى.‏

وقال الأستاذ الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير جامعة ‏الإمارات بالإنابة: يأتي توقيع المذكرة تعزيزاً للتعاون المشترك ‏بين جامعة الإمارات، والمؤسسات الطبية الرائدة في الدولة، والذي ‏يصب في إطار رؤية الجامعة المتمثلة في الريادة والتميز، والارتقاء ‏بجودة التعليم، وتحقيق التكامل العلمي من خلال ما تحتويه ‏هذه الاتفاقيات من تبادل للخبرات والأبحاث العلمية، والعمل ‏على إعداد خريجين قياديين ورواد في تخصصاتهم المختلفة.

وأشار إلى أهمية توقيع المذكرة، التي من شأنها أن تسهم ‏في تطوير مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لطلبة كلية الطب ‏والعلوم الصحية في الجامعة، وفق أفضل المعايير، موضحاً أن ‏الدافع الأساسي وراء هذا التعاون والشراكات، التي تعقد على ‏مستوى القطاع الطبي هو إعداد جيل من الأطباء المسلحين ‏بالعلم والخبرات لدعم القطاع الطبي في الدولة والمنطقة.‏

من جانبه قال عمران الخوري رئيس تطوير الأعمال ‏لمجموعة «في بي أس للرعاية الصحية‎»: إن توقيع المذكرة بين الجانبين ستوفر الفرص للطلاب في ‏مجالات متنوعة، حيث سنعمل على تصميم برامج متخصصة، ‏من شأنها أن تضيف قيمة، وتفتح آفاقاً لطلبة الطب‏.

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