تفاهم بين جامعة الإمارات و«في بي أس للرعاية الصحية»
وقعت كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع مستشفى برجيل «VPS Healthcare»، لتعزيز التعاون في المجالات الطبية والبحث العلمي والرعاية الصحية، وتوظيف الطلبة، وتطوير برامج تدريبية متخصصة لهم.
وستقوم المؤسستان بموجب المذكرة، بالتعاون لتطوير برامج تعليم طبية محدثة وقائمة على الأدلة العلمية، وتنظيم محاضرات وحلقات تعليمية للطلاب الجامعيين، وتطوير برامج تدريبية لطلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى التعاون البحثي في المجالات الطبية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل، والأنشطة الأكاديمية والمهنية الأخرى.
وقال الأستاذ الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات بالإنابة: يأتي توقيع المذكرة تعزيزاً للتعاون المشترك بين جامعة الإمارات، والمؤسسات الطبية الرائدة في الدولة، والذي يصب في إطار رؤية الجامعة المتمثلة في الريادة والتميز، والارتقاء بجودة التعليم، وتحقيق التكامل العلمي من خلال ما تحتويه هذه الاتفاقيات من تبادل للخبرات والأبحاث العلمية، والعمل على إعداد خريجين قياديين ورواد في تخصصاتهم المختلفة.
وأشار إلى أهمية توقيع المذكرة، التي من شأنها أن تسهم في تطوير مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لطلبة كلية الطب والعلوم الصحية في الجامعة، وفق أفضل المعايير، موضحاً أن الدافع الأساسي وراء هذا التعاون والشراكات، التي تعقد على مستوى القطاع الطبي هو إعداد جيل من الأطباء المسلحين بالعلم والخبرات لدعم القطاع الطبي في الدولة والمنطقة.
من جانبه قال عمران الخوري رئيس تطوير الأعمال لمجموعة «في بي أس للرعاية الصحية»: إن توقيع المذكرة بين الجانبين ستوفر الفرص للطلاب في مجالات متنوعة، حيث سنعمل على تصميم برامج متخصصة، من شأنها أن تضيف قيمة، وتفتح آفاقاً لطلبة الطب.