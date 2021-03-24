عودة الحضانات بالشارقة لنظام العمل الكامل الأحد المقبل

المصدر: (الشارقة - وام)

قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، عودة جميع الحضانات الحكومية والخاصة إلى نظام العمل الكامل اعتباراً من يوم 28 مارس الحالي، بعد عدد من الجولات التفتيشية والزيارات الرقابية، لضمان الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية وتوفير بيئة آمنة للأطفال.

وحرصت الهيئة منذ انتشار جائحة فيروس «كورونا» المستجد على تمكين الواقع الصحي الآمن في المدارس والحضانات التابعة لها، من خلال دليل إرشادي وزعته على مختلف المدارس والحضانات والمؤسسات التعليمية، متبعة ذلك بجولات تفتيشية وزيارات تفقدية، للتأكد من التزام جميع الجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص حرص الهيئة على صحة وسلامة جميع المعنيين والعاملين في الميدان التربوي من طلبة وكوادر وظيفية وأولياء أمور.

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