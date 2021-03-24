20 جامعة تسهّل إجراءات قبول الطلبة في برنامج بعثات أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن

أفادت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أنه في حال حصول الطلبة الراغبين في التقديم لبرنامج بعثات أبوظبي للطلبة المتميزين، على رسالة قبول أكاديمي غير مشروط، في إحدى الجامعات المصنفة كأفضل 20 مؤسسة تعليمية، فإنهم سيتخطون بعض مراحل التقديم، والمحدد إجراءاته من جانب الدائرة بـ«التسجيل الإلكتروني، الاختبارات السيكومترية، والمقابلات المباشرة»، وأن تقديم رسالة القبول الأكاديمي من إحدى الجامعات المدرجة لدى الدائرة، ستسرع من الإجراءات ووصولاً إلى مرحلة القبول والتي سيعلن عنها بين 16 و31 مايو.

وبدأ تلقي الطلبات فعلياً أمس عبر الموقع الإلكتروني للدائرة ويستمر حتى 3 أبريل المقبل، وتبدأ الاختبارات السيكومترية من 10- 24 أبريل، والمقابلات المباشرة من 2 - 6 مايو المقبل، والإعلان عن المقبولين من الطلبة في البرنامج من الفترة 16 و31 مايو المقبل.

20 مؤسسة

وحددت التعليم والمعرفة 20 مؤسسة تعليمية حاصلة على الأفضل عالمياً في قائمة مطولة حصلت «البيان» على نسخة منها وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر عدد من الجامعات والمعاهد وهي جامعات «كولومبيا، وكورنيل، وجونز هوبكنز، وبرينستون، وستانفورد، وكاليفورنيا، وبيركلي (UCB)، ولوس أنجليس (UCLA)، وشيكاغو، وبنسلفانيا، وييل و»معهدي كاليفورنيا وماساتشوستس«، للتكنولوجيا.

وفي بريطانيا جامعات كامبريدج، أكسفورد، هارفرد، وكلية لندن الجامعية، وفي الصين»جامعة تسنغوا«، وسويسرا المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا، وجامعة تورنتو في كندا.

مزايا

ويتيح البرنامج للطلبة المقبولين، الالتحاق بإحدى أفضل الجامعات المدرجة ضمن برنامج البعثات والتي تضم 150 مؤسسة تعليمية مرموقة من دول الشرق الأوسط والشرق الأقصى وأوروبا والدول الاسكندنافية والأمريكتين وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وسيحظى الطلبة المبتعثون بمجموعة من المزايا، أبرزها»تغطية الرسوم الدراسية، بدل مصاريف الكتب والتأمين الصحي وتكاليف السفر، إلى جانب مخصصات شهرية تتضمن بدل السكن وبرنامج مكافآت للطلبة المتفوقين، وأيضاً المساعدة في الحصول على فرص عمل بعد التخرج".

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