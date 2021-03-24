إقرار أساليب تقييم بديلة عن الامتحانات للمدارس البريطانية والبكالوريا الدولية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أقرت وزارة التربية والتعليم إتاحة أساليب تقييم بديلة عن الامتحانات الدولية لطلبة المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج البريطاني ومنهاج البكالوريا الدولية للعام الدراسي 2020/‏2021، وتعكس هذه الخطوة الثقة في المدارس الدولية الخاصة لإعداد أو تبني منهجيات تقييم رصينة تستفيد من خبراتها الطويلة في إجراءات التقييم المعتمدة في أنظمتها الأم، والبناء عليها في ظل تغير الظروف أو الممكنات المتاحة لها.

جاء ذلك بعد إعلان المجلس البريطاني أخيراً عن إلغاء امتحانات IGCSE والمستوى A، ليحل محل الاختبارات بالدرجات التي يقيمها المعلم (TAGs)، وصدر هذا الإعلان من قبل OxfordAQA، وهي واحدة من أكبر مجالس امتحانات المناهج في المملكة المتحدة.

مرونة

وأشاد مديرو مدارس خاصة تتبع النظام البريطاني بقرار وزارة التربية والتعليم الذي منح بموجبه المدارس المرونة في اختيار نوعية أساليب تقييم الطلبة، بديلاً عن الاختبارات الدولية، لافتين إلى أن التوجيه يأتي في سياق متطلبات المرحلة الحالية ومواكبة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في المجتمع التعليمي.

وأهابوا بأولياء الأمور متابعة أبنائهم وإعدادهم بشكل كامل وصولاً إلى مخرجات نوعية تطور من إمكانيات ومهارات المتعلمين في منظومة التعليم المطبقة حالياً، معتبرين الأسر محوراً رئيساً في استمرارية العام الدراسي رغم الظروف المحيطة.

وأكدوا أن مدارسهم ستقدم التوجيه والمساعدة لجميع الطلاب المتأثرين بهذا القرار.

هيكلة

قالت ثريا بهشتي المدير الإقليمي، لمؤسسة كريمسون إدوكيشن التعليمية في الإمارات، إن طريقة هيكلة المنهج البريطاني تضع وزن الدرجة النهائية على الأداء في الاختبار النهائي، ولا يتم تحديد درجات أنظمة GCSE وA Level في الغالب من الأداء في الفصل الأعمال الدراسية التي يتم إنتاجها على مدار العام.

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