جامعة خليفة تنظم المؤتمر الدولي الثامن للكشف عن الخوارزميات المتغيرة افتراضيًا

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والمجموعة الأوروبية للكشف عن الخوارزميات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن استضافة المؤتمر الدولي الثامن للكشف عن الخوارزميات المتغيرة افتراضياً في أبوظبي، أخيراً.

وتستخدم تقنية البحث عن الخوارزميات المتغيرة على نطاق واسع في العديد من تطبيقات الأنظمة الذكية وتعلم الآلة، حيث تساهم خوارزميات البحث المتغيرة في تسهيل الصناعات المتكاملة وجدولة تسليم الدفعات الذي يخفف من حالات التأخير.

كما تستخدم هذه الخوارزميات لتوفير التنسيق الأفضل في سلسلة التوريد، خاصة لدى موردي المواد الخام والمرافق الصناعية وشركات التوزيع بالجملة، وذلك بهدف تحقيق الفعالية في العمليات اللوجستية على صعيد عالمي.

ويتولى الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة منصب الرئيس المشارك للمؤتمر الدولي للبحث عن الخوارزميات المتغيرة، فيما يتولى الدكتور بيير هانسن من كلية الدراسات العليا في جامعة مونتريال الكندية الرئاسة الفخرية للمؤتمر.

بالإضافة إلى تمثيل كل من الدكتور نيناد ملادينوفيتش، الأستاذ الزائر والدكتور محمد عمر، رئيس قسم إدارة النظم الهندسية، وكلاهما من جامعة خليفة، منصبي رؤساء معاونين عامين. أما منصب رئيس المؤتمر، فسيتولاه الدكتور أندريه سلبتشنكو، الأستاذ المساعد في هندسة النظم الصناعية.

وقال الدكتور عارف: «يسعدنا أن نتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والمؤسسات الريادية الأخرى لجلب المؤتمر الدولي للبحث عن الخوارزميات المتغيرة 2021 إلى أبوظبي والذي سيتم تنظيمه افتراضياً بهدف تسليط الضوء على إيجابيات هذه المنهجية الفريدة من نوعها. ويسعى المؤتمر إلى مواجهة التحديات العالمية.

إضافة إلى دوره الحيوي في العمليات اللوجستية وتطبيقات الأنظمة الذكية وتعلم الآلة والذي سيعود بفائدة كبيرة على الشركاء مع التركيز على دور أبوظبي في تعزيز البحوث المتخصصة في تقنيات الكشف عن الخوارزميات المتغيرة والمستخدمة في تطبيقات تعلم الآلة والقطاعات الصناعية واللوجستية».

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