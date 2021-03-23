«الشارقة للتعليم» ينال شهادة في تطبيق نظام إدارة الجودة

المصدر: الشارقة - البيان

نال مجلس الشارقة للتعليم شهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة الجودة أيزو:2015، 9001 أمس الأول، ليحقق إضافة نوعية في سياق رؤيته الاستراتيجية لتطوير منظومة عمله الداخلية في مختلف الإدارات والأقسام.

ونجح المجلس من خلال فرق عمله في تطبيق نظام إدارة الجودة في جميع وحداته الإدارية الذي تضمن اجتيازه التدقيق الخارجي الخاص به واستيفاء جميع المعايير والشروط العالمية المحددة له.

وتهيأت إدارات المجلس من خلال أعمالها لإعداد أدلة إجراءات لجميع الوحدات التنظيمية التابعة وبعد أن تمكنت جميع الكوادر الوظيفية من الإلمام بمتطلبات تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي والتي جرت بشكل افتراضي من خلال برامج الاتصال المرئي وذلك لدواعي الإجراءات الاحترازية في ظل الأوضاع الراهنة.

في حين تم تنفيذ التدقيق الخارجي بالتعاون مع شركة TUV من خلال برامج الاتصال المرئي ومنح مجلس الشارقة للتعليم الاعتماد لتعزيز نهجه في ما يتبناه لترسيخ مكانته وتعزيز دوره في مختلف مجالات عمله وذلك من خلال الأعمال والخدمات التي يقدمها للجهات والمؤسسات والأفراد في إطار أهدافه التربوية.

معايير

ومن شأن هذا الاعتماد أن يعكس قدرة المجلس على تطبيق أعلى معايير المهنية في تقديم أعماله وتوفير خدمات ذات مستوى عالٍ من الجودة من خلال تنظيم الإجراءات والعمليات التي يقوم بها لتحقيق سياسة وأهداف الجودة التي يرتكز عليها في إنجاز أعماله والمبنية على أسس القيادة والتحسين المستمر والاستدامة.

وتسلم الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم يرافقه محمد أحمد الملا الأمين العام للمجلس شهادة الجودة بحضور عدد من مديري الإدارات.

وأشاد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم بأن حصول مجلس الشارقة للتعليم على مواصفة «ISO 9001:2015» لنظام إدارة الجودة يؤكد أن إجراءات العمل في المجلس مطابقة لمعايير الجودة العالمية لافتاً إلى أنها خطوة إضافية في سلسلة الجهود المستمرة في تطوير أنظمة العمل الداخلي بما يتماشى مع توجهات المجلس في تحقيق أهدافه والتأثيرات الإيجابية في عملية التطوير والتحسين للعمليات والتي تنعكس على مخرجاته.

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