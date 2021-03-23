الجامعة البريطانية في دبي تنظم المؤتمر الخامس لأبحاث الدكتوراه

المصدر: دبي – البيان

نظمت الجامعة البريطانية في دبي مؤتمرها الخامس لأبحاث الدكتوراة، وذلك عبر الإنترنت يوم السبت الماضي، وقد قدم أكثر من 70 باحثاً من طلاب الجامعة البريطانية في دبي أعمالهم البحثية في المواضيع المختلفة كالتربية، الإدارة، العلوم المالية، تقنية البلوك تشين، الاستدامة، علوم الحاسوب والأمن الإلكتروني، وقد قدم الطلاب أبحاثهم من خلال جلسات عدة ترأسها أساتذة الجامعة.

وقد رحب البروفيسور عبدالله الشامسي مدير الجامعة بالمشاركين وشدد على أهمية هذه الفعاليات في تبادل ونقل المعرفة وتحسين التفاعل بين الطلاب والأكاديميين.

ويهدف هذا المؤتمر إلى إيجاد منصة لطلاب الدراسات العليا لمشاركة أبحاثهم فيما بينهم، وتبادل الآراء والمقترحات الأكاديمية، ويوفر كذلك فرصة للتعارف المهني.

كما أن هذا المؤتمر حصل على الدعم من قبل شركاء الجامعة من الجامعات البريطانية المرموقة، حيث كان من بين المتحدثين الرئيسيين في الحدث مشاركين من كل من جامعة إدنبرة وجامعة جلاسكو وجامعة مانشستر.

تعاون

وقد تحدث البروفيسور نيل روبرتسون من جامعة إدنبرة عن مركز تخفيض الكربون الذي سيتم تأسيسه بالشراكة مع الجامعة البريطانية في دبي. بينما قام البروفيسور بول جارسايد من جامعة جلاسكو بتسليط الضوء على جانب التعاون البحثي بين الجامعتين والفرص المستقبلية، بينما تحدث الدكتور ريتشارد كيركهام من جامعة مانشستر عن الإنجازات المحققة في مبادرة المشروع إكس في بريطانيا.

ومن جهته قال الدكتور خالد المري، عميد البحث في الجامعة البريطانية في دبي: «نحن متحمسون جداً لتنظيم هذا المؤتمر ونشجع الطلاب على المشاركة وأخذ زمام المبادرة.

حيث يوفر هذا المؤتمر منصة مهمة لهم لمشاركة نتائج أبحاثهم ولتحسين مهاراتهم البحثية. ونحن كجامعة مبنية على البحث ملتزمون أيضاً برؤية دولة الإمارات بالوصول إلى اقتصاد معرفي، ويأتي هذا المؤتمر ضمن هذا الإطار حيث يساعدنا في نشر المعرفة من خلال الأبحاث المنجزة من قبل طلابنا وأعضاء هيئتنا التدريسية».

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