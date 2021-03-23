جامعة الإمارات تكرم الفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للابتكار

المصدر: العين - البيان

أقامت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، حفل تكريم للفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للابتكار من الطلبة، وأعضاء الهيئة التدريسية وموظفي الجامعة مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية المُتّبعة.

حضر حفل التكريم معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، والدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات بالإنابة، أعضاء الهيئة التدريسية ومجموعة من طلبة الجامعة.

وقالت الدكتورة خولة الكعبي، المدير التنفيذي للابتكار: «نجتمع اليوم لنحتفي بمبتكرينا من طلبة وأعضاء هيئة تدريسية وموظفين، حيث تأتي هذه الجائزة كل عام لتعزيز مستوى الوعي بأهمية الابتكار ودعم المبتكرين، وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد معرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مشاريع ابتكارية قابلة للتطبيق الاقتصادي مع ضمان الوصول للجميع إلى فرص الإبداع والابتكار من خلال بيئة ملائمة وداعمة».

وأوضحت الدكتورة الكعبي: «في كل عام تستقطب هذه الجائزة مجموعة كبيرة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة الإمارات ليشاركوا جميعاً في تقديم أعمالهم الابتكارية ومشاريعهم البحثية التي تدعم التفكير الابتكاري الذي يضمن لنا مستقبلاً مشرقاً مليئاً بالإنجازات على كافة الأصعدة، مقدمين حلولاً فعالة لمواجهة التحديات في القطاعات ذات الأولوية الوطنية كالطاقة المتجددة، والنقل، والتعليم، والقطاع الصحي، والموارد المائية، وعلوم الفضاء والتكنولوجيا». واختتمت: «لقد جاءت مواضيع هذا العام أكثر ابتكاراً والتزاماً بمتطلبات الواقع الذي نعيشه، لنسهم جميعاً في رفعة هذا الوطن الذي يحتفي قريباً بيوبيله الذهبي».

وقام معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى للجامعة، بتكريم رئيس لجنة التحكيم الأستاذ الدكتور سمير أبوعيشة، والدكتورة خولة الكعبي المدير التنفيذي للابتكار. كما قام معاليه بتكريم الفائزين بالجائزة وتسليمهم الشهادات والدروع، وتم التقاط صورة فوتوغرافية جماعية مع الحرص على التباعد الاجتماعي.

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