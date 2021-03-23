الجامعة القاسمية تستضيف فريدة الحوسني في جلسة حوارية

المصدر: (الشارقة – البيان)

استضافت كلية الاتصال بالجامعة القاسمية، الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة للتحدث في جلسة حوارية افتراضية مفتوحة مع الطلبة، عن أهمية المتحدث الرسمي وقت الأزمات.

أدار الجلسة الدكتور عطا حسن عبد الرحيم، عميد كلية الاتصال، بحضور الدكتور عواد الخلف، القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية، ولفيف من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة كلية الاتصال.

تناولت الجلسة التي أقيمت الخميس الماضي، مفهوم المتحدث الرسمي، وأهدافه، وأهمية وجوده في المنظمة، وأهم المهارات والسمات التي يجب أن يتحلى بها المتحدث الرسمي، واستراتيجية الحديث المؤثر والفعال، كما تناولت الجلسة المعوقات التي قد تواجهه.

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