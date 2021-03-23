مدارس حكومية تحث طلابها على الالتزام بحضور الحصص

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

حثت مدارس حكومية طلابها على الالتزام بحضور الحصص في نظام «التعلم عن بعد»، محذرة من الغياب المتكرر الذي من شأنه أن يؤثر في عملية «التعليم والتعلم» وفي تحصيل درجات السلوك.

وخاطبت المدارس أولياء الأمور وحثتهم على أهمية متابعة أبنائهم من ناحية الالتزام بحضور الحصص، موضحة أنها لاحظت عدم التزام عدد من الطلبة الحضور بشكل يومي، وعليه ستقوم إدارات تلك المدارس باتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق لائحة السلوك الطلابي بشأن الطلبة المتغيبين من دون عذر، واحتساب حسم من درجات السلوك.

ونوهت المدارس بأن هذه الفترة تعد فترة عقد الاختبارات التكوينية والشفهية وتحصيل درجات التقويم المستمر للفصل الثاني، بالإضافة لتحصيل درجات مشاركة الطلبة عبر المنصات التعليمية.

وحددت لائحة «سلوك الطلبة في التعلم عن بعد» في مؤسسات التعليم العام، التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، مع انطلاقة «التعليم عن بعد»، 82 دوراً ومسؤولية للأطراف المعنية بمبادرة «التعلم عن بُعْد».

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