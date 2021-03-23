«الشارقة للتعليم»: لا استثناءات في سن القبول لرياض الأطفال

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن قرار سن القبول في مرحلة رياض الأطفال في كل المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة التي تتبع المناهج الأجنبية الدولية ويبدأ عامها في سبتمبر يعد قراراً وزارياً معتمداً من مجلس الوزراء ولا يوجد فيه استثناءات ولو ليوم واحد، وأن إدارة المدارس الخاصة في الشارقة غير مخول لها قبول الطلبة دون السن المحددة، ولا يمكن منح استثناءات لبعضهم وعليها التقيد بالقرار الوزاري، مبيناً أنه تم التعميم على كل المدارس الخاصة في الشارقة بضرورة العمل بالقرار الوزاري رقم 24 لسنة 2021 بشأن تحديث احتساب سن قبول الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة وعدم العمل بالقرار السابق الصادر بالتعميم رقم 17 لسنة 2021.

مطالب

جاء ذلك بعد أن طالب أولياء أمور يدرس أبناؤهم في مدارس خاصة بالشارقة بضرورة مراعاة سن القبول – خصوصاً – في مرحلة رياض الأطفال، الروضة الأولى والثانية ( KG1 – KG2)، حيث أكدوا أنهم توجهوا إلى مدارس خاصة لتسجيل أبنائهم إلا أنهم فوجئوا بالرفض بحجة أن أبناءهم لم يكملوا السن القانونية المحددة التي تمكنهم من تسجيلهم في المدارس، رغم أن بعض الأطفال أعمارهم تقل عن السن المحددة بيوم أو أسبوع أو شهر، مبينين أن إدارات المدارس اعتذرت عن قبولهم وأبلغتهم بضرورة مخاطبة الجهات ذات الصلة، وأنه في حال منحهم استثناءات سوف يتم قبولهم فوراً، كما ناشد أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بضرورة مراعاة ذلك الأمر واستثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن شهر من سن القبول القانونية حتى لا يضيع عام دراسي كامل عنهم وحتى يكتسبوا المهارات والمعارف التي تؤهلهم إلى دخول المرحلة الدنيا في المدارس.

تعميم

من جهتهم أكد مديرو مدارس خاصة بالشارقة أن هيئة الشارقة للتعليم الخاص عممت على إدارات المدارس بضرورة العمل بالقرار الجديد وعدم قبول الطلبة الذين لم يستوفوا شروط سن القبول، كما بينوا أن هناك الكثير من أولياء الأمور الذين تواصلوا مع إدارات المدارس من أجل تسجيل أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال، ولكن معظمهم لم يكمل السن القانونية التي تؤهلهم لدخول مرحلة الرياض.

وأكدت شهرزاد عزت مدير مدرسة الاستقلال الخاصة في الشارقة أن هيئة الشارقة للتعليم الخاص عممت على إدارات المدارس بضرورة التقيد بالإجراءات الجديدة التي حددتها الوزارة فيما يتعلق بقبول الطلبة في مرحلتي الرياض والصف الأول الابتدائي، وأن يكون الطفل قد أكمل في 31 أغسطس 4 سنوات، وبخلاف ذلك لا يقبل الأطفال دون تلك السن، مبينة أن هناك العديد من أولياء الأمور راجعوا إدارة المدرسة بهدف تسجيل أبنائهم ولم يكملوا السن القانونية، ولكن إدارة المدرسة لم تتمكن من تسجيلهم بحسب التعميم الذي ورد إليها.

تغيير

وقال حسان صباح مدير مدرسة سما الأمريكية الخاصة بالشارقة إن التغيير الذي طرأ على سن القبول من 31 ديسمبر إلى 31 أغسطس، كما أن التغيير جاء في مصلحة الطالب حتى يكتمل نموه، وبالتالي يكون قادراً على عملية الاستيعاب، ما يعد خطوة إيجابية تنعكس إيجاباً على تحصيل الأطفال وعلى نموهم ليس الجسدي بل بقدرتهم على التعلم، مبيناً أن القرار لا يطال الأطفال المسجلين على مقاعد الدراسة فقط، بل يطبق على الطلبة الجدد، كما أن هناك تواصلاً من أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في مرحلة الرياض ولكن لم يكملوا السن القانونية للتسجيل.

تعميم

عممت هيئة الشارقة للتعليم الخاص على كل المدارس الخاصة في الإمارة القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2021 بشأن تحديث تاريخ سن قبول الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، ولعل أبرز ما جاء في القرار أنه يتم احتساب سن القبول في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج الوزارة والمدارس الخاصة التي تتبع المناهج الأجنبية الدولية ويبدأ عامها الدراسي في سبتمبر من أكمل السن المعتمد للتسجيل في 31 أغسطس من العام الدراسي الذي يقبل فيه، وذلك بدءاً من العام الدراسي 2021 – 2022.

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