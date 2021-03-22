تخريج الدفعة 6 من طالبات «كلية الأم الجامعية» في عجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

أكد خليفة الشعالي، مدير الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية في عجمان، أن الكلية تعد منارة للبحث والمعارف الحضارية للمرأة من خلال تنمية قدراتها الإبداعية ومساعدتها على التفكير والبحث والتحليل في مجال التخصص.

لافتاً إلى أن الدولة أدركت ومنذ قيامها أهمية الاستثمار في الإنسان من خلال الاهتمام بتوفير فرص التعليم والتأهيل لمواطنيها وقاطنيها على حد سواء، بوضع الأسس الراسخة لنهضة علمية ومعرفية ما زالت تتواصل وبزخم لا يعرف الكلل تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

مثمناً دور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، في رعايته لهذه الكلية، وحرصه على تقدمها وازدهارها.

جاء ذلك خلال احتفال الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية في عجمان، مساء أمس، بتخريج الدفعة السادسة من خريجاتها للعام 2020/2021م.

وقد تزامن هذا التخريج مع اليوم العالمي للأم، حيث تم تخريج 86 خريجة من تخصصات حقوق الإنسان وإدارة الخدمات الاجتماعية والإرشاد المجتمعي، ودبلوم الأمومة والعلوم الأسرية، حيث تزود الخريجات بمعارف ومهارات وتطبيقات تصب في رسالة الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية المتمثلة في تمكين المرأة في البيت والأسرة والمجتمع.

وأضاف الشعالي: على الرغم من تحدي جائحة كورونا في السنة الدراسية الأخيرة، إلا أن الطالبات أتممن جزءاً من دراستهن عن بعد، ما عدا الدروس العملية والتطبيقية التي سهلت الكلية إجراءها حسب الأصول المعتادة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المناسبة.

حيث ختمت كل دارسة لخطتها الدراسية بمساق التدريب الميداني، الذي أسهمت في إنجازه العديد من المؤسسات العامة والخاصة، التي ترتبط مع الكلية باتفاقيات ومذكرات تفاهم بهذا الشأن، وإيماناً منها بدور الكلية، ومشاركتها في التنمية المجتمعية وخدمة المجتمع.

من جهته أكد جمال بن عبيد البح، عضو مجلس أمناء الكلية الجامعية رئيس منظمة الأسرة العربية، أن الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية تبتهج بتخريج الدفعة السادسة من خريجاتها.

حيث اعتمدنا شهادات تخرج ست وثمانين طالبة، لهذا العام، وهن خريجات المركز الرئيس في عجمان، وفرعي الكلية في جمعية النهضة النسائية في دبي ورأس الخيمة، بالتخصصات الثلاثة المعتمدة؛ تخصص حقوق الإنسان، تخصص إدارة الخدمات الاجتماعية، تخصص الإرشاد المجتمعي، بالإضافة إلى خريجات الدبلوم، والطالبات اللاتي حضرن بعض المساقات، وحصلن على شهادات الحضور.

إشادة

وأوضح أن الجهات الرسمية وهيئات المجتمع المدني أشادت بمخرجات هذه التخصصات، التي تتضمن معارف حديثة، ومهارات تطبيقية وتخصصية، تلبي حاجة المرأة، وتمكنها من الإسهام في تنمية المجتمع، تزامناً مع عام الخمسين (2021) الذي أعلنته القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،، احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

مثمناً لإدارة الكلية وعناصرها الأكاديمية تفانيها، وجهودها الرائعة، لمواجهة التحديات، ومواصلة التعليم والتعلم، في بيئة ذات متغيرات متلاحقة كان أهمها وأصعبها جائحة «كوفيد 19».

وفي نهاية الحفل سلم كل من الدكتور خليفة الشعالي مدير الكلية، والدكتور جمال البح عضو مجلس الأمناء، الشهادات الجامعية للطالبات الخريجات.

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