جامعة الإمارات تُكرّم الفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للابتكار

المصدر: وام

كرمت جامعة الإمارات العربية المتحدة اليوم الفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للابتكار من الطلبة، وأعضاء الهيئة التدريسية وموظفي الجامعة خلال حفل نظمته مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية.

حضر حفل التكريم .. معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، وسعادة الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، وأعضاء الهيئة التدريسية ومجموعة من طلبة الجامعة.

وقالت الدكتورة خولة الكعبي، المدير التنفيذي للابتكار - في كلمة لها بهذه المناسبة - : " نجتمع اليوم لنحتفي بمبتكرينا من طلبة وأعضاء هيئة تدريسية وموظفين، وتأتي هذه الجائزة كل عام لتعزيز مستوى الوعي بأهمية الابتكار ودعم المبتكرين، وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد معرفي لدولة الإمارات من خلال مشاريع ابتكارية قابلة للتطبيق الاقتصادي مع ضمان الوصول للجميع إلى فرص الإبداع والابتكار من خلال بيئة ملائمة وداعمة".

وأوضحت : " في كل عام تستقطب هذه الجائزة مجموعة كبيرة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة الإمارات ليشاركوا جميعا في تقديم أعمالهم الابتكارية ومشاريعهم البحثية التي تدعم التفكير الابتكاري الذي يضمن لنا مستقبلا مشرقا مليء بالإنجازات على كافة الأصعدة، مقدمين حلول فعالة لمواجهة التحديات في القطاعات ذات الأولوية الوطنية كالطاقة المتجددة،والنقل، و التعليم،و القطاع الصحي،و الموارد المائية،و علوم الفضاء والتكنولوجيا".

وقالت: " لقد جاءت مواضيع هذا العام أكثر ابتكارا والتزاما بمتطلبات الواقع الذي نعيشه، لنسهم جميعا في رفعة هذا الوطن الذي يحتفي قريبا بيوبيله الذهبي بمرور 50 عاما من الإنجاز والتقدم والازدهار. نتمنى للجميع المزيد من التفوق والريادة في مجال الابتكار، مواكبة لتطلعات وطننا الغالي ".

وكرم معالي زكي أنور نسيبة الدكتور سمير أبوعيشة رئيس لجنة التحكيم ، والدكتورة خولة الكعبي، المدير التنفيذي للابتكار، كما كرم الفائزين بالجائزة وسلمهم الشهادات والدروع، وتم التقاط صورة تذكارية.

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