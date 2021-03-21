فتح التسجيل في بعثات أبوظبي للطلبة المتميزين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن فتح باب التسجيل في برنامج بعثات أبوظبي للطلبة المتميزين، البرنامج الرائد والمُخصص للطلبة الإماراتيين المتفوقين في أبوظبي، وأحد أبرز ممكّنات تلبية احتياجات سوق العمل في المجالات ذات الأولوية لإمارة أبوظبي.

وبدءاً من اليوم وحتى 3 أبريل، سيتم قبول طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، وذلك للطلبة الإماراتيين المتفوقين في الصف 12 /‏ السنة 13، وطلبة المرحلة الجامعية ممن لم تتجاوز أعمارهم 24 عاماً، والحاصلين على رسالة قبول من إحدى افضل 150 جامعة في العالم لدراسة أحد التخصصات التي تعتبر ذات أولوية للإمارة.

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