«حمدان التعليمية» تطلع وفداً سعودياً على مشاريعها

المصدر: دبي ـ البيان

بحث الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز أمس مع وفد هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة برئاسة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، رئيس الهيئة مشاريع وأنشطة المؤسسة.

وحضر اللقاء الدكتور عبدالله بن علي القاطعي، المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس والمهندس علي بن حسن الغبيشي، مدير عام الإدارة العامة للتحول الرقمي التعاون المشترك في تنفيذ مشروع التقنين الإلكتروني لمقياس حمدان للموهبة.

وعقد الجانبان لقاء حضره الدكتور خليفة السويدي، عضو مجلس الأمناء المستشار الفني للمؤسسة والدكتورة مريم الغاوي، مدير مركز حمدان للموهبة والابتكار، تم فيه استعراض خطط وآليات تنفيذ المشروع حسب تفاهم الثنائي بشأن توظيف منصة الهيئة في تطبيق اختبارات اكتشاف الطلبة الموهوبين.

كما بحث الجانبان أوجه التعاون وتبادل الخبرات المشتركة التي من شأنها تطوير تربية الموهوبين في البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء سليمان عبدالخالق الأنصاري، المدير التنفيذي للمؤسسة وعدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين

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