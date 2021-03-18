جامعة الشارقة توزع أجهزة حاسوب على عدد من الطلبة

المصدر: الشارقة- البيان

قدمت جمعية الشارقة الخيرية وهيئة الأعمال الخيرية دعماً مادياً وعينياً استطاعت جامعة الشارقة من خلاله توفير عدد من أجهزة الحاسوب المحمولة لطلبتها، بهدف مساعدتهم على استمرار تلقي دروسهم وعدم الانقطاع عن الدراسة.

وأكد الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع أثناء قيامه بتسليم الأجهزة للطلبة، حرص الجامعة على توفير كل مقومات النجاح لطلبة الجامعة، وتقديم الدعم لهم في كل شؤون الحياة، بهدف توفير بيئة تدريسية وتعليمية تساعدهم على مواصلة الدراسة والنجاح، مقدماً الشكر للهيئات والمؤسسات الخيرية بالدولة على دعمها للعديد من الطلبة في كافة المراحل منذ بداية جائحة «كوفيد 19».

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