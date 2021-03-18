«نيويورك أبوظبي» تطلق برنامج «استكشاف الهويات الرقمية»

المصدر: أبوظبي- وام

أطلق رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي برنامج «استكشاف الهويات الرقمية» ضمن إطار معرضه الافتراضي الفني المقام حالياً.

ويضم البرنامج الذي تبدأ فعالياته 24 مارس الجاري سلسلة من الجلسات الحوارية التي تجمع شخصياتٍ أكاديمية وعلماء مشهورين وفنانين عالميين لنقاش مواضيع متنوعة.

ويترافق البرنامج مع المعرض الافتراضي «ليس من، في، على، أو إلى الخط» الذي يستمر حتى 10 يوليو المقبل.

ويبحث البرنامج الثقافة الرقمية وكيفية تكوين الهويات والتاريخ وتحولها وابتكارها من خلال علاقتنا مع التكنولوجيا.

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