إجراءات تقييم الطلبة خلال الفصل الدراسي الثاني

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أوضح قطاع العمليات المدرسية التابعة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الإجراءات الخاصة بتقييم الطلبة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021، مؤكدا عدم وجود امتحانات ختامية في الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف من الأول إلى الثاني عشر في المجموعتين A و B.

وأفاد في تعميم أصدره أخيرا وحصلت "البيان" على نسخة منه بأن التقييم خلال الفصل الدراسي الثاني، يعتمد على أداء الطلبة في التقييم التكويني، المنفذ من قبل المعلم ووفقا للتوجيهات المركزية الواردة في خطط المناهج والمتوفرة على منصة التعلم LMS.

وأكد على تنفيذ اختبار تحدث في مادة اللغة الإنجليزية للصفوف من 4-12، وتحتسب درجته للفصل الدراسي الثالث، و تفعيل كافة المنصات التعليمية لتنفيذ إجراءات التقييم التكويني حسب المادة والصف.

وحدد التعميم أوزان التقييم التكويني في الفصل الدراسي الثاني لمواد المجموعة A للصفوف من 1-4 بواقع 30% و للصفوف من 5-12 ترصد 10%، اما بالنسبة لمواد المجموعة B يتم رصد 30% للصفوف من 1-4، و30% للصفوف من 5-12.

وشدد التعميم على اهمية تفعيل كافة المنصات التعليمية لرفع مهارات الطلبة خلال فترة إجازة الربيع، والتحاق الطلبة مركزيا بالمنصات التعليمية، على أن يتم متابعة دخول الطلبة على المنصات من خلال التقارير.

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